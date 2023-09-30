HES kodu hayatımıza yeniden mi girecek. Sağlık Bakanlığı’ndan aylar sonra flaş adım

Pandemi döneminde HES Kodu uygulaması nedeniyle kullanılan "Hayat Eve Sığar" uygulamasına aylar sonra ilk kez güncelleme geldi.

HES kodu hayatımıza yeniden mi girecek. Sağlık Bakanlığı’ndan aylar sonra flaş adım

Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda Covid-19 pandemisi sırasında Kontrollü Sosyal Hayat politikası altında, Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen bir kod olan HES Kodu, bireylerin Covid-19 hastalığı açısından risk taşıyıp taşımadığını güvenli bir şekilde paylaşmalarına olanak tanımıştı.

Son zamanlarda HES Kodu uygulamasına yapılan güncelleme, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Eris Varyantı" adlı yeni bir virüs tespit ettiğini açıklamasının ardından dikkatleri çekti. Bakan Koca, bu varyanta yönelik ekstra bir tedbir gerekliliği olmadığını belirterek, "Hastalığı çok iyi tanıyoruz ve endişe edecek bir durum yok" demişti.

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Ancak HES Kodu uygulamasına getirilen güncelleme, vatandaşlar arasında yeni bir pandemi dönemine mi adım atıldığını veya HES Kodu'nun geri mi döndüğünü merak ettirmiş durumda.

HAYAT EVE SIĞAR NEDİR?

Hayat Eve Sığar uygulaması, COVID-19 pandemisi sırasında halkın sağlığını korumak ve virüsün yayılmasını kontrol altında tutmak amacıyla geliştirilen bir mobil uygulamadır.

Bu uygulama, kullanıcıların güncel COVID-19 istatistiklerini, riskli bölgeleri, hastane ve eczane bilgilerini, COVID-19 test sonuçlarını ve daha fazlasını öğrenmelerini sağlar.

Ayrıca, kullanıcılar aile üyelerini ekleyebilir ve onların sağlık durumlarını takip edebilirler.

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