Yaprak Dökümü dizisinde Şevket 1500 TL maaşla işe girince çılgınlar gibi sevinmişlerdi. O maaşla bütün evi döşeyebilirlerdi. Hey gidi eski Türkiye

13 Eylül 2006’da yayına giren ilk bölümde Caner Kurtaran’ın hayat verdiği Şevket karakteri, 1,500 lira maaşla bir bankada işe başlıyor. Bu gelişme aileyi sevince boğarken sahneyi izleyenler “Nereden nereye” demekten kendini alamadı.

DOLAR ENFLASYONUNU DA HESABA KATTIĞIMIZDA KORKUNÇ FAKİRLEŞME ORTAYA ÇIKIYOR

Şevket’in maaşı Eylül 2006 dolar kuruyla 1336 dolar ederken dolar enflasyonunu da hesaba kattığımızda Şevket’in maaşı 1962 dolar yapıyor. Bu da 29 Eylül 2022 dolar kuruyla 36 bin 375 TL’ye tekabül ediyor. Sosyal medyada kullanıcılar “16 yılda biz korkunç fakirleşmişiz” yorumları yaptı.





BANKACILAR ASGARİ ÜCRETE YAKIN MAAŞ ALIYOR

Öte yandan Eylül 2006’da brüt asgari ücret 531 lirayken çalışanların aldığı net maaş da 380 TL idi. Bankacıların bugün büyük bir bölümü 5 bin 500 liralık asgari ücret ve ona yakın maaş alıyor.