Babacan’dan Erdoğan’a: Paradan 6 sıfır atılacağını gazeteden öğrendi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV'de İlker Karagöz'le Çalar Saat programına katıldı.

Oda TV'de yer alan haberde Babacan, Erdoğan'ın paradan 6 sıfırın atıldığı 2005 yılında durumdan haberinin olmadığını iddia ederek, "Paradan 6 sıfırı biz attık diyor. Paradan 6 sıfır atılacağını gazetelerden öğrendi. Bana sordu ertesi gün, 'Ya bu ne' dedi, 'Paradan 6 sıfır mı atıyorsunuz?' dedi. Ben de 'evet' dedim. 'Keşke söyleseydin de ben açıklasaydım niye sen açıkladın' dedi." ifadelerini kullandı.

"DEVLETİN BAŞINDAKİ KİŞİ HER ŞEYE BURNUNU SOKMAK ZORUNDA DEĞİL"

"Paradan 6 sıfır atma törenini biz Merkez Bankası'nda yaptık." diyen Babacan, "Bugün böyle bir şey olsa, tören Merkez Bankası'nda mı yapılır yoksa Külliye'de mi yapılır? Bunu kendisini kınamak için söylemiyorum. Devletin başındaki kişi her şeyi bilmek, her şeye burnunu sokmak zorunda değil. Devletin başındaki kişinin yapacağı iş, ehil ve dürüst kadroları kilit yerlere koyacak ve genel koordinasyon sağlayacak o kadar." dedi.

NE OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası 140’ıncı Yıl Özel Ödülleri Töreni’nde yaptığı açıklamada, "Paye çıkarmaya çalışanlar var. Ya sen kimsin? 6 sıfırı Türk lirasından çıkaran bu başbakan. Sen kimsin ya? Başbakan olur vermedikten sonra sen ne yapabilirsin ya?" demişti.

Babacan ise Erdoğan'a verdiği yanıtta, "Tam 4 yıldır bu ülkeyi tek imzayla yöneten siz değil misiniz? Madem keramet imzada fiyakalı bir imza atın da enflasyonu düşürün, hayat pahalılığını bitiriverin bakalım." ifadelerini kullanmıştı.