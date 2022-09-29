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Babacan’dan Erdoğan’a: Paradan 6 sıfır atılacağını gazeteden öğrendi

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan paradan 6 sıfır atılacağını gazetelerden öğrendi." dedi.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 12:59
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DEVA Partisi lideri Ali Babacan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Paradan 6 sıfır atılacağını gazeteden öğrendi

Babacan’dan Erdoğan’a: Paradan 6 sıfır atılacağını gazeteden öğrendi
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV'de İlker Karagöz'le Çalar Saat programına katıldı.

Oda TV'de yer alan haberde Babacan, Erdoğan'ın paradan 6 sıfırın atıldığı 2005 yılında durumdan haberinin olmadığını iddia ederek, "Paradan 6 sıfırı biz attık diyor. Paradan 6 sıfır atılacağını gazetelerden öğrendi. Bana sordu ertesi gün, 'Ya bu ne' dedi, 'Paradan 6 sıfır mı atıyorsunuz?' dedi. Ben de 'evet' dedim. 'Keşke söyleseydin de ben açıklasaydım niye sen açıkladın' dedi." ifadelerini kullandı.

"DEVLETİN BAŞINDAKİ KİŞİ HER ŞEYE BURNUNU SOKMAK ZORUNDA DEĞİL"
"Paradan 6 sıfır atma törenini biz Merkez Bankası'nda yaptık." diyen Babacan, "Bugün böyle bir şey olsa, tören Merkez Bankası'nda mı yapılır yoksa Külliye'de mi yapılır? Bunu kendisini kınamak için söylemiyorum. Devletin başındaki kişi her şeyi bilmek, her şeye burnunu sokmak zorunda değil. Devletin başındaki kişinin yapacağı iş, ehil ve dürüst kadroları kilit yerlere koyacak ve genel koordinasyon sağlayacak o kadar." dedi.

NE OLMUŞTU
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası 140’ıncı Yıl Özel Ödülleri Töreni’nde yaptığı açıklamada, "Paye çıkarmaya çalışanlar var. Ya sen kimsin? 6 sıfırı Türk lirasından çıkaran bu başbakan. Sen kimsin ya? Başbakan olur vermedikten sonra sen ne yapabilirsin ya?" demişti.

Babacan ise Erdoğan'a verdiği yanıtta, "Tam 4 yıldır bu ülkeyi tek imzayla yöneten siz değil misiniz? Madem keramet imzada fiyakalı bir imza atın da enflasyonu düşürün, hayat pahalılığını bitiriverin bakalım." ifadelerini kullanmıştı.

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Abbas
29.09.2022 13:29
6 lı masa sağlam çıkarsa, Millet ittifakı Cumhur ittifakını 6-0 yenmesi işten bile değil  
 
Millet
29.09.2022 13:27
Bu anlattığına kim inanır.Sen kendin bakan olduğunu başkasından öğrendim diyordun.Savrulma Ali bey Erdoğan olmasa sen bakan mı olabilirdin babacan diyorlardı.  
 
Mustafa sağdıç
29.09.2022 13:16
Sayın Ali Babacan cumhur başkanı adayını adı sanı duyulmamış bir argeciyi aday yapında hem beyin göçünü hem de ülkenin önünü açmış OLURSUNUZ  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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