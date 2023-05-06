Hiçbir dediği tutmayan Nebati ‘Seçimi ilk turda Erdoğan kazanacak’ dedi. Saray’da büyük tedirginlik başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TGRT Haber canlı yayınında Ercan Gürses'in sorularını cevapladı.

Bakan Nebati seçimle ilgili “Birinci turda biteceğini çok net olarak görüyorum.” dedi.

"MERSİN'DE BEKLEDİĞİMİZDEN ÇOK DAHA FAZLA İLGİLYE KARŞILAŞTIK"

Devamında Nebati, “Sayın Cumhurbaşkanımız bizi buraya tayin ettikten sonra, bir aday olarak Mersin'de saha taraması yaptık. Beklediğimizden daha fazla bir ilgiyle karşılaştık. Mersin Türkiye'nin bir resmi. İç göçten dolayı farklı kesimlerden vatandaşların bir araya geldiği bir şehir. Bu nedenle Türkiye'nin bir yansıması.” seklinde konuştu.

“SEÇİMLER İLK TURDA BİTER”

“Mersin'de çok farklı bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Birinci turda biteceğini çok net olarak görüyorum.” diyen Nebati şöyle devam etti:

2021 yılının sonunda atandık. Türkiye Ekonomi modeli,Cumhurbaşkanımızın hükümet politikası olarak koyduğu uygulamaların bir izdüşümü.

Bir şeyi netleştirelim. Cumhurbaşkanımız Kabine'nin başı. Onun belirlemiş olduğu politikalar setinden biridir ekonomi politikası. Diplomasi, iç-dış güvenlik vs. gibi konularda nasıl ki bir politikalar bütünlüğü varsa biz de adını Türkiye Ekonomi Modeli adını koyduğumuz paradigmalar seti, aslında Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği yola inanan bir bakanı olarak, o yol çerçevesinde çizdiğimiz bir set.

Uygulamaya başladığımızdan beri Çin, modeli, Kore modeli gibi tartışmalar oldu. Makro ekonomik göstergeleri, 21 yılında gerçekleştirilen bütün başarıları ortaya koyan, ülkenin adını veren yani Türkiye Ekonomi Modeli olarak sunulması gerektiğine inanan ve bu konuda ısrarcı olan birisiyim. Bunun eksiği aksağı varsa düzeltmesi ve olağanüstü şartlardan ortaya çıkan pozitif yönleri geliştirecek adımlar atmaya devam ediyoruz.