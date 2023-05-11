Nebati Bey ne içiyorsanız bize de gönderin vatandaş da bu kafayı yaşamak istiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Faizleri düşürdük, dünyanın en büyük iki küresel krizini bu sayede kazasız belasız atlattık. Depremi bu ülkeye hissettirmedik" dedi. Bakan Nebati'nin bu sözlerine sosyal medya kullanıcıları "Nebati bey ne içiyorsanız bize de gönderin. Vatandaş da bu kafayı yaşamak istiyor" dedi.

Nebati Bey ne içiyorsanız bize de gönderin vatandaş da bu kafayı yaşamak istiyor

Editör: Erhan SONGÜR

AK Parti Mersin milletvekili adayı ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün bir restoranda düzenlenen Bitlisliler Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, “iyi işler yapmayı şiar edinmiş ekip olduklarını” söyledi.

Tek işlerinin hizmet etmek olduğunu belirten Nebati, muhalefetin kavga ve gürültüyle siyaset yaptığını iddia etti.

Büyümeye, üretime, istihdamı artırmaya devam ettiklerini belirten Nebati devam etti:

"Faizleri düşürdük, dünyanın en büyük iki küresel krizini bu sayede kazasız belasız atlattık. Depremi bu ülkeye hissettirmedik. Büyümeye, üretime, istihdamı artırmaya devam ediyoruz. İşsizliği düşürdük. Faizleri düşürdük, döviz kurlarında oynaklığı kaldırdık. Döviz kurlarının oynaklığıyla enflasyonla mücadelemizi de kontrol altına aldık. Türkiye'de tüm paydaşlarının gözlerinin içine baka baka soruyorum sana; faizleri artıracak mısın, artırmayacak mısın? Aylardır bunu doğrudan sormama rağmen cevap vermiyorlar. Niye? Çünkü biliyorlar ki şu anda Türkiye'deki herkes faiz artırımına karşı. Biliyorlar ki 'Ben faiz arttıracağım.' dedikleri anda bu ülkede iş yerlerini, fabrikaları iflas ettirecek kadar ekonomiyi küçültecek tedbirleri almak demek olduğunu. Biliyorlar ki faiz artırılırsa büyümenin küçülmesiyle işsizliğin artacağını. Onun için asla söylemiyorlar."

Nebati, son yıllarda sağlık ve eğitim alanında önemli hizmetler yaptıklarını, bunların hepsinin vatandaşların emrinde olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Mersin'e gönderdiğini aktaran Nebati seçimler için güçlü şekilde çalışarak yollarına devam edeceklerini kaydetti.

İlgili Haberler
Bakan Nebati'ye göre cari açık kapanmış. "Geçen yıl kapattık, bitti"
Nebati'den Afrika ülkelerini bile güldüren açıklama: En az borçluluğa sahip ülkelerden birisiyiz
Fatih Portakal Nebati'ye 'Karabiberim' şarkısını söyleyen Serdar Ortaç'a midesinden geçenleri söyledi
Hiçbir dediği tutmayan Nebati ‘Seçimi ilk turda Erdoğan kazanacak’ dedi. Saray’da büyük tedirginlik başladı
Öne Çıkanlar
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Son Haberler
Murat İde Meral Akşener'in gayretini paylaştı... Her tarafı ter içinde Siyaset
Murat İde Meral Akşener'in gayretini paylaştı... Her tarafı ter içinde
Bodrum'da İngiliz uyruklu kadın karavanda çıkan yangında öldü Güncel
Bodrum'da İngiliz uyruklu kadın karavanda çıkan yangında öldü
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü. ‘Olay aniden gelişti’ deyip beraatini istedi Güncel
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü. ‘Olay aniden gelişti’ deyip beraatini istedi
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı Güncel
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
Gökhan Zan o anların görüntülerini paylaştı: Benden bu kadar korkmayın Spor
Gökhan Zan o anların görüntülerini paylaştı: Benden bu kadar korkmayın
DP'li İlay Aksoy'dan Hatay çağrısı: 'Size ihtiyaçları var' Güncel
DP'li İlay Aksoy'dan Hatay çağrısı: 'Size ihtiyaçları var'