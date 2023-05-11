Nebati Bey ne içiyorsanız bize de gönderin vatandaş da bu kafayı yaşamak istiyor

Editör: Erhan SONGÜR

AK Parti Mersin milletvekili adayı ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün bir restoranda düzenlenen Bitlisliler Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, “iyi işler yapmayı şiar edinmiş ekip olduklarını” söyledi.

Tek işlerinin hizmet etmek olduğunu belirten Nebati, muhalefetin kavga ve gürültüyle siyaset yaptığını iddia etti.

Büyümeye, üretime, istihdamı artırmaya devam ettiklerini belirten Nebati devam etti:

"Faizleri düşürdük, dünyanın en büyük iki küresel krizini bu sayede kazasız belasız atlattık. Depremi bu ülkeye hissettirmedik. Büyümeye, üretime, istihdamı artırmaya devam ediyoruz. İşsizliği düşürdük. Faizleri düşürdük, döviz kurlarında oynaklığı kaldırdık. Döviz kurlarının oynaklığıyla enflasyonla mücadelemizi de kontrol altına aldık. Türkiye'de tüm paydaşlarının gözlerinin içine baka baka soruyorum sana; faizleri artıracak mısın, artırmayacak mısın? Aylardır bunu doğrudan sormama rağmen cevap vermiyorlar. Niye? Çünkü biliyorlar ki şu anda Türkiye'deki herkes faiz artırımına karşı. Biliyorlar ki 'Ben faiz arttıracağım.' dedikleri anda bu ülkede iş yerlerini, fabrikaları iflas ettirecek kadar ekonomiyi küçültecek tedbirleri almak demek olduğunu. Biliyorlar ki faiz artırılırsa büyümenin küçülmesiyle işsizliğin artacağını. Onun için asla söylemiyorlar."

Nebati, son yıllarda sağlık ve eğitim alanında önemli hizmetler yaptıklarını, bunların hepsinin vatandaşların emrinde olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Mersin'e gönderdiğini aktaran Nebati seçimler için güçlü şekilde çalışarak yollarına devam edeceklerini kaydetti.