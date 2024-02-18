Hikmet Karaman'dan flaş açıklama. İtiraf etti

Kaynak: AA
Hikmet Karaman'dan flaş açıklama. İtiraf etti
Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Alanyaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçtan sonra çarpıcı bir itirafta bulundu. Karaman, "Maçtan önce psikolojik olarak sıralamaya baktığınızda biz kaybetsek aynı puanda oluyoruz. Ligin dibine yaklaşıyoruz" dedi.

Karaman, şu ifadeleri kullandı:

"2-0'dan geri dönüp 2-2'yi yapan, daha sonra 3-2'den tekrar 3-3'ü yapan oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. 2-0'dan ve sonrasında 3-2'den dönüş yapmak ise hiç kolay değil. Çünkü 2-2'yi yakalamışsın. Oyunun momentumu, oyunun temposu, oyunun motivasyonu size geçmişken skorun 3-2'ye gelmesiyle demoralize olup peşinden dördü de yiyebilirsiniz. Ama oyuncularımız bırakmadı, 3-3'e yakaladılar.

İlk devre oyuna iyi başladık. Pozisyonlarımız var. Son vuruşu iyi yapamadık. Ama iki tane bireysel hatadan gol yedik. Tabii bu bir teknik adam için çözülmesi zor bir olay. 0-0 giden bir maçta veya normal yediğiniz gollerde taktik, oyuncu değişiklikleri yapabilirsiniz. Ama bireysel hatada oyuncu değişiklikleri, sistemi, taktiği değiştirmek çok zor oluyor.

Bütün riskleri kendim aldım. İki tane gol yiyen ve demoralize olan bir oyuncu arkadaşımız var. Olabilir, o da bizim oyuncumuz. Sorun yok. Ama buna rağmen Vedat da penaltıyı çıkardı, yan topu aldı, yumrukladı. O da en azından 'Bu rekabet ortamında varım.' dedi. Zaten amacımız yeni gelenler ve elimizdeki oyuncularla iyi bir rekabet ortamını oluşturup, puanları alıp, peş peşe seri galibiyetlerle ligin altındaki takımla aramızdaki bağı koparmak istiyoruz.

Maçtan önce psikolojik olarak sıralamaya baktığınızda biz kaybetsek aynı puanda oluyoruz. Ligin dibine yaklaşıyoruz. Kazandığımız zaman alttan biraz uzaklaşacağız ama deplasmanda 2 0'dan sonra alınan bir puanın da gayet başarılı olduğunu düşünüyorum."

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