Trabzonspor'un gol yollarındaki sırrını Turgay Beşyıldız açıkladı

En son Hatayspor galibiyetiyle, uzun bir sürenin ardından ligde moral bulan Trabzonspor, Afrika Uluslar Kupası’ndan dönen oyuncularına da kavuşunca, Pendik deplasmanı öncesi derin bir nefes aldı.

Adana Demirspor karşılaşmasında kırmızı kart görerek, 2 maç ceza alan Kaptan Halil Akbunar'ın cezası 1 maça indirilince, 30 yaşındaki hücum oyuncusunun yapılan bu son dakika indirimi sonrası, Trabzonspor maçında forma giymesi, ev sahibi için mutlak pozitif bir katkı oldu diye düşünüyorum.

Bu oyuncunun, 27’nci dakikada rakip ceza alanında Thomas ile yaşadığı pozisyonda penaltıya olumlu etki yapmasını, orta hakem Halil Umut Meler gördüğü açıdan penaltıyı verdiyse de, Abdülkadir Bitigen tarafından davet edildiği VAR’da, bu kararını haklı olarak iptal etti.

Uzun yoldan gelen N.Pepe ve P.Onuachu’yu yedek kulübesinde başlatarak, geçen haftaki aynı 11’i sahaya süren Abdullah Avcı’nın ekibi, oyunun ilk 45 dakikasında net pozisyonu, iyi zemine rağmen çok çok az yakaladı.

Trabzonspor’un iki eski oyuncusu, N’Diaye ve Serkan Asan’ın forma giydiği Pendikspor ile kapasitesi çok az olan Siltaş Yapı Pendik Stadyumu’nda, tarihinde ilk kez karşılaşan bordo-mavililer, son iki deplasmanda gol bulamamıştı, bu deplasmanda hem iki gol buldu, hem üç puanlık galibiyet.

Ev sahibinin; 5 sakat oyuncusundan yoksun olduğu bu 90 dakikada, konuk ekipte Yunanlı Fountas dahil, 3 oyuncusu sakat olduğu için kadroda olmayanlardı.

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İstatistiklerde ilk yarı genelde hemen hemen denk geçerken, beklediğimiz tempoyu göremedik diyebiliriz.

Biraz daha tempolu olan ikinci yarıda, az da olsa yakaladıkları net gol pozisyonlarını ıskalayan kırmızı-beyazlılar, kenardaki Portekizli teknik adamları Ivo Vieira’yı da zaman zaman çıldırttılar!

Yalnız, Trabzonspor’un bireyselde su üstündeki isimleri, bu yarıda daha fazla aksiyona girince, son haftaların tetikçisi Mısırlı Trezeguet, Pendikspor kalesinin dibinde topa en son vuran ve gole imza atan isim oldu. Visca’nın, korner atışından gelen pozisyonu sonunda golü bulan bordo-mavililer, bu golle bir nefes aldı.

Süper Lig’de kornerden en fazla gol atan Karadeniz ekibi, bu maçta da aynısını yaparken, aynı lig de kornerden en fazla gol yiyen Pendikspor’da, yine köşe atışından gelen gole boyun eğdi.

Bu golden kısa bir süre sonra, son 10 dakikaya girildiğinde takıma Almanya’dan gelip katıldıktan sonra ki 3’ ncü forma giydiği maçta, 3. ncü asistini yapan Thomas, Enis’in kafasına adrese teslim ortasını yapınca, Enis Destan şık bir kafa vuruşuyla Trabzonspor’u iki farklı öne geçirdi.

İkinci goldeki ortanın güzelliği ve şık kafa vuruşu, haftanın estetik goller sergisine, duvara harika bir fotoğraf olarak asılırken, haftalar sonra iç sahanın hemen ardından, dış sahada da gelen bu galibiyet, bordo-mavili takıma çiçek oldu, baharı getirdi.