Fenerbahçe mucizesini Fatih Saboviç yazdı. Nasıl şampiyon oldu?

Basketbol Türkiye Kupası'nın 38. organizasyonunda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko finalde kozlarını paylaştı. Konya’da kıran kırana geçen mücadele sonucunda kazanan taraf 80-67’lik skorla Fenerbahçe Beko oldu.

Türkiye Kupası finali yolunda çeyrek final ve yarı finalden gelerek rakiplerini bir bir saf dışı bırakan Anadolu Efes ile Fenerbahçe, kıran kırana bir mücadeleye girişecekti. Sarı lacivertliler, Petkim ve Beşiktaş’ı çok farklı skorlarla saf dışı bırakarak adını en tepeye yazdırmıştı. Anadolu Efes de Manisa BŞB ve biraz zorlandığı karşılaşmada Pınar Karşıyaka’yı devirerek Konya’da ismini Fenerbahçe Beko’nun tam karşısına yerleştirdi.

JASIKEVICIUS’UN EN ÖNEMLİ MOTİVASYONU…

Şu ana dek Türkiye Kupası’nı 12 kez kazanan ve bu alanda rekorun sahibi olan Anadolu Efes, kupayı 7 kez evine götüren Fenerbahçe’ye alan bırakamamak istiyordu. Üstelik Erdem Can’ın gidişi sonrası göreve gelen yardımcı koç Tomislav Mijatovic, 6’da 6’lık bir seriye de imza atmıştı.

Itoudis’in görevden ayrılması sonrası müthiş seriler yakalayan Fenerbahçe Beko’da ise Sarunas Jasikevicius’un motivasyonu, sarı lacivertli renkler altında koç olarak ilk kupasını kaldırmaktı.

EFES BOYALI ALAN, FENER ÇİZGİ DIŞINDAN VURUYOR

Bir önceki karşılaşmalarda Anadolu Efes, iki rakibini geçerken özellikle boyalı alanda fark yarattı. Larkin ve Clyburn’ün Pleiss ve takımın uzunlarının partnerliğinde yaptığı temaslı oyunlar, lacivert beyazlılara boyalı alanın yolunu açmıştı.

Fenerbahçe Beko cephesinde ise son iki karşılaşmada yüzde 39’un altına düşmeyen bir 3 sayılık isabet oranı söz konusuydu. Kanarya, gerek boyalı alanda Motley ve Sertaç’la, gerekse de 3 sayı çizgisinin gerisinden guardları ve kısalarıyla fark yaratarak yolu rahat gelmişti.

DEVREDE ÜSTÜNLÜK KANARYA’DA

Konya’daki karşılaşma da oldukça tempolu şekilde başladı… Fenerbahçe, rakibine oranla gerek dış atışlar gerekse boyalı alanda fark yaratan taraf oldu. İlk çeyreği 26-20 önde tamamlayan sarı lacivertliler, “koş koş at” basketbolu ve fast break’lerde etkiliydi. Rakibinin bu yoğunluğuna alternatif üretmeye çabalayan Efes, savunmayı sertleştirdi ve bunun da sonucu olarak ikinci periyotta toplamda sadece 31 sayı atıldı. Kanarya, devreye 42-35 üstün girip moralli bir şekilde ikinci yarıya çıkacaktı.

İPİ BIRAKMADILAR

Motley’nin boyalı alanda etkili olup 10 sayı bulduğu ilk iki çeyrekte Tarık Biberovic ve Calathes de 8’er sayıyla takımı ileriye taşıdı. Soyunma odası dönüşünde farkı iyice açan Fenerbahçe Beko, 63-49’la son 10 dakikaya girdi. Kanarya, Efes’e acımadı ve ele geçirdiği üstünlüğü 40 dakikanın bitimine de yansıttı.

WILBEKIN VE MOTLEY COŞTU

Mücadelenin sonunda zafere uzanan ve kupayı kaldıran Fenerbahçe’de Scottie Wilbekin 18 sayı, 6 ribaund, 4 asist, Nick Calathes ise 10 sayı, 11 ribaund ve 7 asist ile galibiyette önemli rol oynadı.

Sarı lacivertlilerde ayrıca Johnathan Motley 15 sayı, 3 ribaund, 1 top çalma; Nigel Hayes-Davis 12 sayı, 4 ribaund, 2 asistle maçı tamamladı.

LARKIN VE BRYANT YETMEDİ

Anadolu Efes‘te ise Shane Larkin'in 17 sayı, 5 ribaund, 6 asist; Elijah Bryant'ın 15 sayı, 6 ribaund, 1 asist ve Will Clyburn'ün 16 sayı, 2 ribaundluk çabası takımları için yeterli olmadı.