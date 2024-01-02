Hilafet bayrağı taşıyana yumruk atan Ege'nin ifadesi ortaya çıktı. Ege'ye yumruk atan neden tutuklanmadı?

Dün Galata Köprüsü'nde Milli İrade Platformu ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet’ mitingi düzenledi.

Mitinge katılan ve elinde 'Tevhid' bayrağı olan İsmail Aydemir, Şişhane Meydanı'ndaki iş merkezinin önünden geçtiği sırada darp edildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişi olay yerinden kaçmaya çalışırken, bölgede görev yapan polisler tarafından yakalandı. Burnundan yaralanan Aydemir, polis ekiplerince Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı.

YUMRUK ATTI TUTUKLANDI

Üniversite öğrencisi olduğu ortaya çıkan Ege Akersoy, Karaköy Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

"SEN TÜRK DEĞİL MİSİN HASSAS ZAMANLARDAYIZ"

Savcılıktaki ifadesinde babasının emekli binbaşı olduğunu, kendisinin de milliyetçi duygularla yetiştirildiğini belirten Ege Akersoy, "Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan tarafından ülkemizin kurucu liderinin fotoğrafı mesele edilerek ülkemiz aleyhine uygulama yapılması, geçtiğimiz günlerde yaşanan terör saldırıları sonucunda 12 askerimizin şehit edilmesinden sonra ben, Türk vatandaşından Türk bayrağı taşımasını beklerken karşıma yeşil, üzeri Arapça yazılı bayrak taşıyan şahsa hitaben, 'Sen Türk vatandaşı değil misin? Hassas zamanlardayız.' dedim." ifadelerini kullandı.

Akersoy, Aydemir'in kendisine "İstediğimi taşırım" yanıtını vermesi sonrası aralarında itişme yaşandığını söyleyerek mağdurun yakınına gelmesi üzerine ise kendisini korumak amacıyla yumruk attığını belirtti. Olay nedeniyle pişman olduğunu, herhangi bir ulusa yönelik aşağılayıcı sözler söylemediğini savunan Akersoy, Aydemir'i uyarmayı amaçladığını belirtti.

“BABAM EMEKLİ BİNBAŞI”

Kendisini tanımlayan Akersoy “Ben Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) elektrik mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Benim babam Emekli Binbaşı. Ben de milliyetçi yetiştirildim.” dedi.