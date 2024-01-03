Hilafet bayrağı açan kişiye yumruk atan çocuğa yumruk atan kişi serbest bırakıldı. Ege Akersoy ise tutuklandı

İstanbul Galata’da ‘Şehitlere rahmet, Filistin’e destek, İsrail’e lanet’ yürüyüşü sonrasında yaşanan tartışmada yaşanan Kelime-i Tevhid yazılı, yeşil renkli bayrak açan İsmail Aydemir’e Ege Akersoy’un yumruk attığı anlar büyük yankı uyandırdı.

Yaşananların ardından trafik polisleri tarafından gözaltına alınan Ege Akersoy tutuklanmıştı. Gözaltına alındığı esnada Akersoy’a tokat atan O.T. isimli şahsın gözaltına alınmaması ise tepkilerin odağı olmuştu.

EGE AKERSOY’A TOKAT ATAN KİŞİ DE TUTUKLANDI

Sosyal medyada birbiri ardına gelen tepki mesajlarının ardından Ege Akersoy’a tokat atan O.T’nin de yakalanarak gözaltına alındığı ortaya çıktı.

O.T. kısa süre içerisinde tutuklanan Ege Akersoy’dan farklı olarak savcının talimatıyla serbest kaldı. O.T ile ilgili evraklar olaya bakan savcı tarafından ikmalden istendi.

Evrakları adliyeye teslim edilen O.T. savcının talimatıyla savcılığa çıkmadan serbest bırakıldı.

EGE AKERSOY’UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ege Akersoy, savcılık ifadesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği son sınıf öğrencisi olduğunu, babasının emekli binbaşı olduğunu ve milliyetçi duygularla yetiştirildiğini belirten Akersoy şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan tarafından Atatürk’ün fotoğrafı mesele edilerek ülkemiz aleyhine uygulama yapılması ve yaşanan terör saldırıları sonucunda 12 askerimizin şehit edilmesinden sonra ben de bir Türk vatandaşından Türk bayrağı taşımasını beklerken karşımdan gelen yeşil üzerine Arapça yazılı bayrak taşıyan kişiye ‘sen Türk değil misin biz hassas zamanlardayız’ demiştim. Kendisi de bana ‘istediğimi taşırım’ ifadelerini kullandı. Aramızda bir itişme yaşandı. Kendisi yanıma gelince bende kendimi korumak amacıyla yumruk atmıştım. Sözlü bir şekilde uyarmam gerekirdi. Pişmanım. Herhangi bir ulusa yönelik aşağılayıcı bir söz söylemedim. Sadece Türk vatandaşı olduğunu tahmin ettiğim kişiyi uyardım. Olaydan sonra etraftan tanımadığım bir kişi de bana vurmuştu. Bana vuran kişiden de şikayetçiyim.