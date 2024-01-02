Hilafet bayrağı açana yumruk atan genç tutuklandı. Kılıçdaroğlu’na yumruk atan ise serbest bırakılmıştı

İstanbul’un göbeğinde dün gerçekleştirilen ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet’ yürüyüşünde, Cumhuriyet’i hedef alan belirli kitle ‘hilafet bayrağı’ açarak toplumun adeta sinir uçlarıyla oynadı. Bu durum karşısında öfkelenen bir genç ise hilafet bayrağı taşıyan şahsa yumruk attı.

APAR TOPAR TUTUKLANDI

Öfkesini kontrol edemeyen genç, "Burası Türkiye, hilafet bayrağı açamazsın. Siz Arap sevicisiniz" diyerek hilafet bayrağı taşıyan şahsa yumruk attı.

Saldırının faili E.A, bölgede görev yapan trafik polisine yakalandı. Burnundan yaralanan Aydemir’i polis ekipleri Taksim İlkyardım Hastanesi'ne götürürken, şahıs E.A.’dan şikayetçi oldu.

Üniversite öğrencisi olduğu tespit edilen vatandaş E.A, polis ekiplerince gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinden sonra çıkarıldığı mahkemenin kararıyla tutuklandı.

KILIÇDAROĞLU’NA YUMRUK ATAN SERBEST BIRAKILMIŞTI

Öte yandan, yaşanan bu durumdan sonra ise akıllara 2019 yılında yaşananlar geldi. Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir cenaze törenine katılan dönemin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na tören sırasında Osman Sarıgün isimli bir şahıs yumruk atmıştı.

Sarıgün, savcılık tarafından sorgusunun ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Çubuk Adliyesi'ne götürülen Sarıgün, Nöbetçi Mahkeme'de ifade vermiş ancak mahkeme, Sarıgün'ün adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasını kararlaştırmıştı.

Sarıgün ifadesinde, "Protestolar, Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak yapılan yuhalamalar ve PKK destekçisi olduğuna dair yapılan söylemler beni etkiledi. Ve kalabalıkta Kılıçdaroğlu'nu karşımda görünce sinirlerime hâkim olmayarak, sadece bir kez yumruk attım. Sonra kalabalık beni uzaklaştırdı" demişti.

Kamuoyunda 'linç girişimi' davası olarak da bilinen bu davada, tutuksuz olarak yargılanan Osman Sarıgün'e 7.duruşmada 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmiş, hükmün açıklanması geriye bırakılarak sanık cezaevine girmemişti.

Aynı iki vaka karşısında mahkemenin aldığı farklı kararlar ise akıllarda soru işareti bırakırken, sosyal medyada, verilen bu kararların hukuki değil siyasi olduğu yorumları yapıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hilafet bayrağı taşıyan şahsa yumruk atan ve tutuklanan üniversite öğrencisi E.A.'nın ise ilk ifadesi ortaya çıktı. Mililyetçi olarak yetiştirildiğini vurgulayan E.A., olaydan sonra kendisine vuran ancak herhangi bir işlem yapılmayan şahıstan şikayetçi olduğunu söyledi.

E.A. ilk ifadesinde, “Ben yıldız Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Benim babam Emekli Binbaşıdır. Ben de milliyetçi yetiştirildim.

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan tarafından ülkemizin kurucu liderinin fotoğrafı mesele edilerek ülkemiz aleyhine uygulama yapılması, geçtiğimiz günlerde yaşanan terör saldırıları sonucunda 12 askerimizin şehit edilmesinden sonra ben de bir Türk vatandaşından Türk bayrağını taşımasını beklerken, karşımdan gelen yeşil üzeri Arapça yazılı bayrak taşıyan şahsa hitaben,; “Sen Türk Vatandaşı değil misin hassas zamandayız dedim. Kendisi de bana, “İstediğimi taşırım dedi”.

Aramızda bir itiş oldu. Kendisi yakınıma gelince kendimi korumak için kendisine yumruk attım. Kendisini sözlü olarak uyarmam gerekirdi. Olay nedeniyle pişmanım.

Ben herhangi bir ulusa yönelik aşağılayıcı söylemde bulunmadım. Sadece Türk Vatandaşı olduğunu düşündüğüm şahsı uyarmak istedim. Olaydan sonra etraftan tanımadığım bir kişi de bana vurdu. Bana vuran kişiden şikayetçiyim” dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ TEPKİ GÖSTERDİ

Zafer partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün yaşananlara sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterirken, babasının anlattıklarına göre, üniversite öğrencisi E.A.’nın başarılı bir öğrenci olduğunu ve hayatı boyunca hiç kavga etmediğini belirtti.

Ümit Özdağ paylaşımında, "Biraz önce yumruk attığı için tutuklanan Ege Akersoy Yıldız Teknik Üniversitesi 4.sınıf elektrik elektronik mühendisliği öğrencisi imiş. Başarılı bir öğrenci olduğu için burs alıyormuş. Ege’nin babası emekli bir subay. Biraz önce kendisi ile görüştüm. Ege’nin hayatı boyunca hiç kavga etmediğini, kavga etmeyi bilmediğini söyledi. “Ancak” dedi babası “son günlerde Türk bayrağına, Atatürk’e yapılan saygısızlıklara çok içerlemişti, çok dolmuştu. Keşke yapmasaydı.” Öte yandan karakoldan gelen bilgi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın karakolu aradığı doğrultusunda. Ege Akersoy tutuklandı. Ege Akersoy’a polisin yanında saldıran ile ilgili bir takibat olduğunu duymadım. Konuyu takip edeceğim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da çok sayıda kişi Filistin için toplanarak yürüyüş düzenledi. Yürüyüşten sonra evine dönen İsmail Aydemir, Kelime-i Tevhid bulunan hilafet bayrağı açtığı gerekçesiyle saldırıya uğradı.

Saldırıya uğrayan 48 yaşındaki İsmail Aydemir, "Yürüyüşten geliyorum bayrak da elimde. Bana, 'Sen Arap seviciliği yapıyorsun' diyor. Ben yürüyüşten geliyorum elhamdülillah Müslümanım. Türküm ben. Ben senden daha çok Türküm. Yumruğu vurdu beni yere devirdi. Burnumdan ağzımdan kan geldi. Ben Allah rızası için gittim oraya. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.