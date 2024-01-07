'Sizin Hilafet istediğiniz yok düpedüz Araplaşmak istiyorsunuz' Sokak röportajında konuşan genç açık açık söyledi

İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünde 'Tevhid' bayrağı açan bir kişiye, bir gencin yumruklu saldırısı sonrası Hilafet tartışması başladı.

Kendine Muhabir isimli bir Youtube kanalı vatandaşlara bu olaya ilişkin görüşlerini sordu.

Sokak röportajında konuşan gencin sözleri ise dikkat çekti.

Genç, “Sizin Hilafet istediğiniz yok, düpedüz Araplaşmak istiyorsunuz… Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir… Yaşamak yalvarmaya değecek bir şey değildir.” dedi.

Gencin sözleri sosyal medyada gündem oldu.