Hindibanın çok az bilinen yararları

Hindiba Otu, 1 metreye kadar ulaşabilen, çok yıllık bitki türüdür. İnsan sağlığına katkılarıyla birçok yerde kullanılan Hindiba, bahar aylarında yetişmeye başlıyor. Vitamin ve mineralleri oldukça fazla olan Hindiba Otu, yararlarıyla dikkat çekiyor.

Bileşikgiller familyasına ait bir bitki olan Hindiba Otu, 1 metreye kadar yükselen yıllık ot türüdür. Anadolu'da ekilmemiş tarlalarda yetişebilen Hindiba, bunun dışında, bayırlarda, yol kenarlarında yabani ot olarak yetişir. Yaprakları açık mavi renkte olan bitki, ser gövdeye sahiptir.

Haziran'dan başlayan toplama süreci Eylül ayına kadar devam edebilir. Sarı çiçekleri kurutularak tüketilen Hindiba, ot ve köküyle yemeklere katılabiliyor. İçerisindeki mineraller ve vitaminlerle vücut direncini arttırıcı potansiyele sahiptir. Karaciğerin sağlıklı çalışmasına olanak tanıyan Hindiba Otu, uzmanlar tarafından hastalıklara karşı geçmişten beri öneriliyor.

HİNDİBA OTUNUN YARARLARI

Salata ve yemeklere eklenen Hindiba Otu, sayısız faydaya sahip bitki türüdür. Her yerde yetişme özelliği olan bitkiyi temin etmek çok kolay olduğundan, düzenli olarak kullanılabilmesi mümkün olabiliyor. Yüksek kolesterolün düşürülmesine yardımcı olan Hindiba, aynı zamanda çok güçlü bir antioksidan özelliğine sahiptir.

Hindiba Otu, yüksek kolesterolle aktif şekilde mücadele eder. Bunun yanında kalp dostu bir bitki türüdür. Kalbin sağlıklı kalmasını sağlayarak, kal krizi riskini minimum seviyeye düşürür.Toksinlerin vücuttan dışarı atılmasını sağlar. Zehirlenmelerin önüne geçmek için kullanılabilen bitki aynı zamanda, kanser hücrelerinin vücutta başka alanlara yayılmalarının önünü kesicidir.

Hindiba Otu karaciğer sağlığını olumlu etkileyen bitkiler arasındadır. Karaciğerin daha düzenli biçimde çalışmasını sağlayarak, sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olur.Hindiba Otunun en önemli yararlarından birisi, tokluk hissi veriyor olmasıdır. Günlük olarak tüketildiğinde tokluk hissi oluşturabilir. Çok yemek yemekten kilo alan kişilerin Hindiba Otu tüketmesi halinde tokluk hissi nedeniyle kilo vermeleri kolaylaşabilir.

Hindiba Otu salatalarda kullanılan yaygın ot türüdür. Hindiba Otu vücutta şişkinlik oluşmasını engelleyebilir.

Kaşıntı ve egzama gibi sıklıkla karşılaşılan cilt rahatsızlıklarının iyileşmesine yardımcı olabilir.

Hindiba Otu vücuttaki kan miktarını yükseltir. Ayrıca kanı temizleyici etkisi olduğundan, bundan dolayı hastalık oluşmasına izin vermez.

İdrar bölgelerinde meydana gelen iltihapları bitirici etkileri bulunur. İltihabı bitiren Hindiba Otu, bu amaçla kullanıldığında önemli etkilere sahiptir.

Hindiba Otu kemik erimesini önleyici etkileri olan bitkiler gurubunda bulunuyor. Kemik gelişimini destekliyor.

Hindiba Otu, insan sağlığı üzerinde birçok işe yarar. Hindiba Otu, sorunların çözülmesinde yardımcı bitkiler gurubunda yer alır. Ne işe yaradığı konusu merak edilenler arasında.

ENERJİ VERİR

Hindiba Otuyla çay yapıp içerseniz size gün boyu doğal bir enerji sağlayabilir. Kahvelerden alınamayacak kadar çok enerjiye sahiptir.

SİNDİRİM SORUNLARINI ORTADAN KALDIRIR

Hindiba Otu, bağırsakların düzenli ve sağlıklı şekilde çalışmasını sağlar. Sindirim sorunlarının ortadan kalkmasına yardım eder. Burada bulunan virüs ve mikropların dışarıya atılmasına yardımcıdır.

HİNDİBA OTU NE İÇİN KULLANILIR?

Hindiba Otu farklı pek çok amaç için kullanılabilir. Her bir faydası değerli olan Hindiba Otu, insan sağlığını olumlu anlamda geliştiren ot türüdür.

ŞEKER HASTALIĞINA KARŞI KULLANILABİLİR

Hindiba Otu, şeker rahatsızlığına karşı kullanılabilir. Kandaki şeker miktarını dengeleyici olduğundan, bu yönde uygulanabilecek doğal yöntemler arasındadır. Etkisi uzmanlara danışılarak rahatlıkla görülebilir.

MANTARA KARŞI KULLANILIR

Vücutta mantar durumu insanlar genel yaşadığı problemlerden birisidir. Bu sorunun yaşanmasının birçok sebebi olabilir. Hindiba Otu mantar rahatsızlığının tedavi edilebilmesi için kullanılabilir.

HİNDİBA OTU NASIL KULLANILMALI?

Hindiba Otunun kullanımı iki şekilde gerçekleştirilebilir. Şayet faydalarından direkt yararlanılmak isteniyorsa çay formu yapılarak ağız yoluyla tüketilmelidir. Çay haline getirilmesi için bir tutam Hindiba Otunu sıcak suya ilave edip, 5 dakika kadar demlenmesini beklemek yeterli olacaktır.

Hindiba Otunun çiçeklerinden çıkan süt ise cilt bakımında önemlidir. Cilde sürülerek sivilce ve akne gibi temel sorunlardan kurtulabilmek mümkün olabilir. Hindiba Otu kullanılmadan önce uzman bilgisi alınmalı, buna göre tüketilmelidir.