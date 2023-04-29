Hindistan 2 bin 400 vatandaşını tahliye etti

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sudan'dan şimdiye kadar 2 bin 400 Hint vatandaşının tahliye edildiği duyuruldu.

Hindistan 2 bin 400 vatandaşını tahliye etti

(AA) Açıklamada, tahliyesi sağlanan vatandaşların Suudi Arabistan'ın Cidde kentine ulaştığı bildirildi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kaveri Operasyonu devam ediyor. Başka bir uçak daha Yeni Delhi'ye varırken 231 kişi evlerine güvenli şekilde ulaştı." ifadelerini kullandı.

Uçaktan inen Hindistan vatandaşları, tahliyelerini sağlayan Başbakan Narendra Modi ve Jaishankar'a teşekkür etti.

ORDU VE HDK ARASINDA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

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