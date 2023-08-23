Hindistan Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke oldu

Hindistan'ın Chandrayaan-3 ay misyonu, Ay'a başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Ülkenin Başbakanı Narendra Modi, BRICS zirvesine katıldığı Güney Afrika'dan Hindistan'daki görev kontrol merkezine 'neredeyse katıldığını' belirterek, "Hindistan'ın başarılı Ay misyonu yalnızca Hindistan'a ait değil" dedi.
Sputnik Hindistan'a konuşan Vigyan Prasar Bilim ve Teknoloji Bölümü'nden bilim insanı Dr. T. V. Venkateswaran, Ay'a inişi şöyle açıkladı:
"Vikram iniş aracı ay kraterine başarılı bir şekilde indi. Şimdi ISRO'nun istasyonu iniş aracından sinyaller alıyor. Vikram Dünya'ya sinyal gönderen aktif bir sensöre sahip."
Ayrıca Hindistan, uydusunu Ay kraterine indiren dünyadaki dördüncü ülke oldu.