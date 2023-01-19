Horozlar Spartaküs gibi isyan etti. Ayaklarına bıçak bağlanan horozlar iki bahisçiyi öldürdü

Hindistan'da meydana gelen iki ayrı horoz dövüşünde insanlar, horozların saldırısıyla karşılaştı.

Andhra Pradesh adında bir Hintli, Kakinada'daki bir horoz dövüşünde horozunun ayaklarına bıçak bağlarken horozun saldırısına uğradı.

Kalabalıktan korkan horoz çırpınmaya başlayarak, adamın bacağını ve bileğini keserek kan kaybetmesine neden oldu.Hastaneye kaldırılan 43 yaşındaki Pradesh hayatını kaybetti.

20 yaşındaki bir genç de Doğu Godavari'deki bir horoz dövüşünde seyirciler arasındayken bir horozun saldırısına uğradı. Horozun ayaklarına bağlanan küçük bıçaklar, vücudunda derin kesikler oluşan adamı öldürdü. Polisler her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.

HİNDİSTAN'DA HOROZ DÖVÜŞLERİ

Hindistan'ın güneydoğusunda popüler olan horoz dövüşleri, 15 Ocak'a denk gelen Hindu festivali Sankranti sırasında pek çok kişi tarafından takip ediliyor.

Horoz dövüşü, ülkede 1960 yılında yasak ilan edilmiş, mahkemlerde bu kararı 2016'da onaylamıştı.

2018 yılında Yüksek Mahkeme, horoz dövüşünün geleneksel bir şekilde bıçaksız ve kumarsız olarak yapılmasına yeşil ışık yaktı.

Yasak olmasına rağmen birçok kişi, horozların ayağına bıçak bağlamaya devam ediyor.

SPARTAKÜS VE GLADYATÖRLER İSYAN ETMİŞTİ

Milattan önce 73-71 arasında Roma İmparatorluğu tarafından zorla dövüştürülen ve birbirlerini öldürmeleri istenen gladyatörler tarihte ilk kez Spartaküs liderliğinde isyan etmişti.