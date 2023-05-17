Hindistan'da kilo veremeyen polisler ihraç edilecek

Assam Emniyet Müdürü Gyanendra Pratap Singh, ağustostan itibaren polislerin vücut kitle endekslerinin (BMI) hesaplanacağını belirtti.

TRT Haber’in Independent’tan aktardığı habere göre; "obez" kategorisine giren memurlara kasıma kadar süre tanınacak ve kilo vermeyi başaramayan görevliler ihraç edilecek.

Belirli sağlık problemleri olan polislerin bu uygulamadan muaf tutulacağını söyleyen Singh, BMI ölçümlerini verecek ilk kişinin kendisi olacağını da belirtti.

Assam Başbakanı Himanta Biswa Sarma da 30 Nisan'daki açıklamasında, eylette görev yapan yaklaşık 300 polisten, "fiziksel kondisyonları uygun olmadığı ve fazla alkol tükettikleri" gerekçesiyle emekliliğe ayrılmalarının isteneceğini ifade etmişti.

Karnataka eyaletinde de polis teşkilatı, 2018'de benzer bir uygulamaya giderek kilo vermeyen memurların görevden ihraç edileceğini duyurmuştu.

Teşkilattan bir yetkili söz konusu kararın, o dönem hayat tarzına bağlı oluşan kalp problemleri ve diyabet nedeniyle bazı polislerin yaşamını yitirmesinin ardından alındığını belirtmişti.