Hilal Altınbilek sevgilisiyle görüntülendi. Evlilik sorusuna bakın ne cevap verdi

Metin Hara ile yollarını ayırmasının ardından Mehmet Can Uzun ile aşk yaşamaya başlayan Hilal Altınbilek, sevgilisiyle görüntülendi. Ünlü oyuncu evlilik sorusuna bakın nasıl cevap verdi.

Hilal Altınbilek sevgilisiyle görüntülendi. Evlilik sorusuna bakın ne cevap verdi

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oyuncu Hilal Altınbilek, sevgilisi Mehmet Can Uzun ile birlikte Arnavutköy'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Taze aşıklar, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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"HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

Muhabirlerle sohbet eden ikiliden Altınbilek, "İlginiz için teşekkür ederim. Tatildeydik, yeni geldik. Her şey çok güzel gidiyor" açıklamasında bulundu.

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Ünlü oyuncu, gazetecilerin, "İleride evlilik var mı?" sorusuna ise, "İyi akşamlar" yanıtını vermekle yetindi.

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