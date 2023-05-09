Hindistan’da savaş uçağı evin üzerine düştü: 3 ölü

Hindistan’da MiG-21 tipi savaş uçağının bir evin üzerine düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’da savaş uçağı evin üzerine düştü: 3 ölü

Hindistan’ın Rajasthan eyaletinde yer alan Hanumangarh bölgesindeki Bahlol Nagar'da MiG-21 tipi savaş uçağı bir evin üzerine düştü.

Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Hint medyası tarafından 'uçan tabut' olarak adlandırılan MiG-21, 1963'ten bu yana ülkenin en önemli savaş uçağı olurken Hindistan, 2025 yılına kadar filosundaki Sovyet dönemi savaş uçaklarının tamamını emekliye ayırmayı planlıyor. (İHA)

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Biden’dan ‘Suriye’ kararı: Ulusal acil durum uzatıldı Dünya
Biden’dan ‘Suriye’ kararı: Ulusal acil durum uzatıldı
İYİ Parti'den '14 Mayıs sabahı' videosu: Tarihi seçimde tarihi sen yaz Güncel
İYİ Parti'den '14 Mayıs sabahı' videosu: Tarihi seçimde tarihi sen yaz
Jimnastik şöleninde seçim propagandası yapan Bakan Kasapoğlu İzmir’de yuhalandı Güncel
Jimnastik şöleninde seçim propagandası yapan Bakan Kasapoğlu İzmir’de yuhalandı
İsrail savaş uçaklarından Gazze'ye hava saldırısı Dünya
İsrail savaş uçaklarından Gazze'ye hava saldırısı
IŞİD ve El Kaide bağlantılı 8 kişinin mal varlıkları donduruldu Güncel
IŞİD ve El Kaide bağlantılı 8 kişinin mal varlıkları donduruldu
Trabzon’daki ödül töreninde ‘Avni Aker’ gerginliği: Bakan Karaismailoğlu salonu terk etti Güncel
Trabzon’daki ödül töreninde ‘Avni Aker’ gerginliği: Bakan Karaismailoğlu salonu terk etti