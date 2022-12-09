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Hiranur Vakfı’nın internet sitesi kapatıldı

Kurucu Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken evlendirmesi ver cinsel istismar skandalıyla gündeme gelen Hiranur Vakfı’nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Büyük skandalın ‘aile içi mesele’ olduğunu savunan derneğin internet sitesi kapatıldı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 11:07
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Hiranur Vakfı’nın internet sitesi kapatıldı

Hiranur Vakfı’nın internet sitesi kapatıldı
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İsmailağa cemaatine bağlı Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken 'evlendirmesi' ve çocuğun genç olunca kendisini cinsel istismara maruz bırakan ve buna izin veren ailesinden şikayetçi olması üzerine iddianameye giren anlatımları ortaya çıkmıştı. Cinsel istismara maruz bırakılan H.K.G.'nin 'evlendirildiğinde' giydirilen gelinlikle fotoğrafları da Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.

Yusuf Ziya Gümüşsel, anne F.G. ve imam nikahıyla evlendirildiği K.İ. hakkında “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan dava açıldı.

İNTERNET SİTESİNDEN GÜMÜŞEL’İ SİLMİŞLERDİ

Hiranur Vakfı, büyük skandalın ortaya çıkması sonrası internet sitesinden ‘Tarihçe’ kısmını kaldırarak Kurucu Başkan Yusuf Ziya Gümüşel’in adını silmişlerdi. Öte yandan AKP’li isimlerle çekilen fotoğraflar da vakfın internet sitesinden silinmişti.

Son olarak, Hiranur Vakfı'nın internet sitesinin kapatıldığı ortaya çıktı. Vakıftan üç gün önce yapılan açıklamada “Mahkemelere intikal etmiş konuyla ilgili kurumsal olarak hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır” denilmişti. İddianamede yer alan suçlamaların "sadece iddiadan ibaret olduğu" ifade edilmiş, davanın sonuçlanması gerektiğine yer verilmişti.

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Tarikatlar kapatilsin
9.12.2022 12:11
Su yaratigin yuzundeki nuru Allah bile almis seytanlasmislar bunlar 6 yasindaki cocuga yapilan eziyetten idam edilmeleri lazim  
 
Muhsin BIYIKLI
9.12.2022 11:29
Devlet bu sapıkları bana versin  
 
Tekin Ertürk
9.12.2022 11:22
Herkesin YÜCE Kuran'ı, onun özü olan Ahzab Suresinin 37. 50. ve 51. ayetlerinden başlayıp okuması gerekir.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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