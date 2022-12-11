Muhalefet vekillerinden ‘sırtı dönük’ protesto. Bakan Yanık küplere bindi

TBMM Genel Kurulu’nda, bugün İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G'nin 6 yaşında ‘evlendirilip’ istismara maruz bırakılmasına ilişkin konuştu.

VEKİLLER SIRTLARINI DÖNDÜ

Yanık, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken evlendirmesiyle ilgili haberler hakkında konuştu.

Yanık'ın, ''Bunu siyaseten muhataplarımıza ateş etme aracı kılarsak bu meseleleri çözemeyiz, bu meselenin mağdurları ikincil bir kez daha mağdur olmuş olur. Buna kimsenin hakkı yok. Bu mağdurların siyasetin aparatı olarak kullanılmasına müsaade edemeyiz'' ifadelerine muhalefet tepki gösterdi.

Bakan Yanık'ın, "Mağdur, 30 Kasım 2020'de Cumhuriyet Savcılığı'na müracat etmiş, Savcılıktan konu bize intikal etmiş, 4 Aralık 2020'de ilk kabul birimine almışız, 8 Aralık 2020'de mağduru kadın konuk evimize almışız" bilgilerini verdiği sırada bazı milletvekilleri sırtını döndü.

Milletvekilleri, “Çocuk susmadı, siz sustunuz, biz susmayacağız” sloganı attı ve Bakan Yanık’ı istifaya davet etti. Dövizlerde "Çocuk susar, sen susma. Sessiz kalma" mesajlarıyla yazılıydı.

YANIK ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Muhalefetin tepkisi sonrası ateş püsküren Yanık, ''Dönmeyin sırtınızı. Sizden öğrenecek tek bir cümlemiz yok. Şimdi sırtınızı neye dönmeniz gerektiğini ben size söyleyeceğim. Lütfen dinleyin. Siz susmayacaksınız biz sustuk, siz susmayacaksınız. Tahammül edemezsiniz çünkü haksızsınız. Yalan söylediğinizi biliyorsunuz'' ifadelerini kullandı.

CHP’li milletvekillerinin protestosunun sürmesi üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, bileşime ara verdi.

Muhalefet partilerinin milletvekilleri aranın ardından Bakan Yanık'a yönelik ‘istifa’ sloganları attı.