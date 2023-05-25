İstanbul'da vahşet. Bir sitede 20 kedi işkence edilerek öldürüldü. Ne istediniz bu masumlardan

İstanbul Başakşehir’de bir sitede 20 kedinin işkence edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Site sakinleri olayını şokunu atlatamadı.

İstanbul'da vahşet. Bir sitede 20 kedi işkence edilerek öldürüldü. Ne istediniz bu masumlardan

İHA’nın haberine göre, Başakşehir'deki Bayındırık Konutları'nda sitenin bahçesinde 20 kedi parçalanarak telef edilmiş şekilde bulundu.

Site sakinleri sitenin farklı noktalarında toplamda 20 kedinin ölüsünü buldu. Bir kedinin kafasının gövdesinden ayrılarak öldürüldüğü belirtildi.

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Duruma sessiz kalmayan site sakinleri site önünde bir araya geldi. Olayı fark ettikleri gece polisi ve belediye yetkililerini aradıklarını belirten vatandaşlar, bu olayın bir köpek saldırı olmadığının tespit edildiğini ifade etti.

“İŞKENCE EDİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞLER”

Site sakinlerinden Elif Şener, “Ben olaya komşu olarak şahit oldum. Sitede sürekli beslenmesini yaptığımız 15-20 kadar kedinin bir komşumuz tarafından öldürüldüğünü gördük. İlk gördüğümüzde bunu bir insanın yapabildiğini düşünmedik. Köpeklerin yaptığını veya bir kaza olduğunu düşünürken kedilerin incelenmesi sonucunda işkence çektirilerek öldürüldükleri tespit edildi. Biz daha bu olanların şokunu atlatamazken, bir gün sonra bir kedinin kafasının gövdesinden ayrılarak taşındığını gördük. Burada yapılan şey canilikten başka bir şey değil. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Çünkü herkesin ve çocukların psikolojisi bozuldu. Biz bunları görünce çok üzüldük. Kediler yavru kediler, kendini koruyamıyorlar. Ve bu yapılanlar gündüz saati yapılıyor. Nasıl olabilir böyle bir şey. Bunu yapan tam bir psikopat” ifadelerini kullandı.

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“BUGÜN KEDİYİ KESEN, YARIN ÇOCUKLARIMIZA AYNISINI YAPAR”

13 senedir sitede yaşadığını ifade eden Ufuk Tunalıoğlu, “Bu sitede yaşıyorum, zaman zaman komşularımızla problemler yaşadığımız oldu ancak bu son yaşananlar bardağı taşıran nokta oldu. Pazar günü komşumuz WhatsApp grubuna görüntü yolladığında biz gerçekten şok olduk. Gelip baktığımızda bina bahçesinde farklı noktalara dağıtılan mamalarla çekilen yavru kedilerin katledildiğini gördük. Polise ve belediye ekiplerine haber verdik. Ekipler bu noktada incelemeler yapıyorlar. Hatta son yaşadığımız olayda kafası gövdesinden ayrılan bir kedinin parçalarının farklı kaplarda olduğunu gördük. Bu noktada çocuklarımız var. Biz artık tedirgin olmaya başladık. Ve bu olayı yapan kişi bizim içimizden birisi. Kamera görüntülerine yakalanmıyor. Bugün o kediyi kesen yarın birimizin çocuğuna bir şey yapabilir. Bir şekilde çözüm bulunmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

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