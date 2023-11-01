Hırsızlık operasyonunda yakalandı; adliyeye kucağında bebeğiyle gitti

Çayırova ilçesinde girdikleri evden 76 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli'ne getirilen Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.T., Y.G. ve H.B. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanırken çocuk olan Z.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerden birinin kucağında bebeğiyle adliyeye gitmesi dikkat çekti.