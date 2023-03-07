Hırvatistan'dan Kosova'nın AB üyeliğine destek

Grlic Radman, Kosovalı mevkidaşı Donika Gervalla-Schwarz ile başkent Zagreb'deki Dışişleri Bakanlığı binasında görüştü.

İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Grlic Radman, "Hırvatistan, Kosova'nın Avrupa Konseyi ve AB dahil tüm uluslararası kuruluşlara katılımını güçlü şekilde desteklemektedir. Kosova hükümetinin AB yoluna bağlılığını memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

Kosova'nın dış politikasında AB yanlısı tavra sahip olduğunu kaydeden Grlic Radman, ayrıca "güvenilir ortak" olduğunu kanıtladığını ifade etti.

Kosovalı Bakan Gervalla-Schwarz da ülkesiyle Hırvatistan'ın Yugoslavya'dan erken ayrılan ülkelerden olduğunu dile getirerek, "Geriye AB entegrasyonuna yönelik ortak hayallerimizi gerçekleştirmek kaldı. Hırvatistan ve Kosova vatandaşlarının hedefi, Avrupa-Atlantik rotasıdır ve Hırvatistan'ın bu yoldaki yardımı hiçbir zaman eksik olmamıştır. Kosova, Avrupa-Atlantik ailesinin üyesi olana kadar, birlikte yapacak çok işimiz var." ifadesini kullandı.

Gervalla-Schwarz, Şengen ve Avro Bölgesi'ne üye olan Hırvatistan'ı bu başarısından dolayı tebrik ettiğini belirterek, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ilerleyen seyir izlediğini kaydetti.