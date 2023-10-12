Hışırtı şikâyetiyle hastaneye giden Manisalı kadının kulağına örümcek yuva yaptı. Doktor hayvanı yakalayıp ormana bıraktı

Kadının kulağına nasıl girdiği bilinmeyen örümcek, kulağın içinde yuva yapmıştı. Örümcek, KBB Uzmanı Op. Dr. Mehmet Türkyılmaz tarafından canlı bir şekilde kulaktan alındı. Örümcek daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

Kadın, kulağındaki örümceği öğrenince hayatının şokunu yaşadığını söyledi. Kulağındaki hışırtının nedeninin örümcek olduğunu duyunca çok korktuğunu belirtti.

Örümceğin çıkarılmasıyla rahatladığını ifade etti.

ÖRÜMCEK KULAKTAN CANLI ÇIKARILDI

Kulağındaki hışırtı şikayetiyle hastaneye gelen hastanın kulağını kamera ile muayene ettiklerinde, kulağın içindeki canlı örümceği görünce şok yaşadıklarını anlatan KBB Uzmanı Op. Dr. Mehmet Türkyılmaz şunları belirtti:

“Kulağa yuva yapan örümceği canlı bir şekilde çıkardık. Daha önce buna benzer vakalarla karşılaştık.”

Op. Dr. Türkyılmaz, ancak ilk kez kulak içinde canlı bir örümcekle karşılaştıklarını dile getirdi.

Op. Dr. Türkyılmaz, kulaktan çıkarılan örümceğin ise yeniden doğal ortama salındığını sözlerine ekledi.

“ÖRÜMCEK KULAĞIMA YUVA YAPMIŞ”

Hayatının şokunu kulağında canlı bir örümcek olduğunu duyunca yaşadığını anlatan Fatma Arık ise, “Kulağıma örümcek nasıl girdi bende bilmiyorum. Kulağımdaki hışırtının nedeni, kulağıma yuva yapan örümcekmiş. Örümcek, KBB Uzmanı Op. Dr. Mehmet Türkyılmaz tarafından kulağımdan çıkarılınca hışırtı sesinden kurtuldum” ifadelerini kullandı.