Hızla kilo vermek isteyenlere dikkat çeken tavsiyeler. Yaz beslenmesi nasıl olur

Editör: Erkavim Yıldırım

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, yaz aylarının gelmesi ve daha ince kıyafetlerin giyilmeye başlanmasıyla birlikte fazla kiloların giderek daha yaygın bir sorun olarak ortaya çıktığını belirterek uyarılarda bulundu.

Diyetisyen Erden, kilolarından kısa sürede hızla kurtulmaya çalışan kişilerin uzun süreli açlık, tek yönlü beslenme gibi farklı yöntemler denediğini belirterek, “Tüm bunlara ek olarak havaların çok sıcak olması, yaz meyvelerinin çekiciliği, sıvı kaybı yaşamamız gibi birçok faktör beslenmemizi etkiliyor” sözlerini kullandı.

“MEYVELERDE DE DENGELİ TÜKETİM ÇOK ÖNEMLİ”

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden şu sözlerle uyardı:

“Sıcak havalarda daha fazla su kaybı olur. Ara öğün, ana öğün tüketimlerinizde daha kontrollü olmanıza yardımcı olacaktır. Meyvelerde de dengeli tüketim çok önemli. Güneşlenme öncesinde, sırasında ve sonrasında mutlaka su tüketilmelidir. Uyku kalitenizi korumak için gün içinde şekerleme yapmaktan kaçının”

YAZ AYLARINDA BESLENME ÖNERİLERİ

Daha çok su tüketin.

Sindirimi kolay olan hafif yiyecekler tercih edin.

Baharat kullanımını azaltın.

Paketli gıdalar tüketmekten kaçının.

Şekerli ve gazlı içecekler yerine doğal içecekler tercih edin.

Çay – kahve tüketimine dikkat edin.

Öğün sayısını azaltın.