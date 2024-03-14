Sağlık turizminde hedef 5 milyar dolar

Milyonlarca turist çeken Türkiye, son yıllardaki en büyük ataklardan birini sağlık turizmi ile gerçekleştiriyor.

Ülkemizin sağlık turizminde dünyada marka olduğuna dikkat çeken Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler Türkiye’de saç ekiminden estetik operasyonların yanında daha bir çok sağlık ihtiyacının karşılandığı ve dünyanın birçok ülkesinden hasta geldiğini belirtti.

Terziler, Türkiye’nin sağlık turizminde deprem sonrası yavaşlayan ivmesini hızla yeniden kazandığını ve 2024’te sağlık turizminde 2022 yılında yakalanan 4 milyar dolarlık cironun üzerine çıkmayı hatta 5 milyar dolar hedeflediklerini söyledi.

Dünyada sağlık turizminin yükselen yıldızı Türkiye'nin geçen yıl 6 Şubat depremlerine kadar yükselişini devam ettirdiğini vurgulayan Terziler; deprem, mayıs seçimleri ve İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası sağlık turizmi ekonomisinin yüzde 30 daraldığının bilgisini paylaştı.

Terziler, Türkiye sağlık turizmine diğer bir darbenin ise Türk markalarının yurt dışında şube ve klinikler açmaya başlamasıyla oluşacağını vurguladı.

Aynı zamanda bunun hastaların Türkiye'ye gelmesi yönündeki rüzgara da engel olabileceğini kaydetti.

‘SAĞLIK TURİZMİ KALKINMA AJANSI KURULMALI’

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın yaptığı gibi Türkiye sağlık turizmini artırmak için 'Sağlık Turizmi Kalkınma Ajansı'nın bir an önce kurulmasının elzem olduğunu dile getiren Terziler şunları anlattı: "Elimizde çok büyük bir gücümüz varken yurt dışı yatırımlar Türkiye'ye gelecek akımı keser. Katma değerli sağlık turistini getirmek adına devlet destekli düzenli ve sürekli eğitimler yapılmalı.”

Şehir hastanelerinin önemine dikkat çeken Terziler, ülkenin bu hastanelerle atılım yaptığını ve sağlıkta hedeflere emin adımlarla gitmek için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını dile getirdi.

'KALİTE SAYIDAN DAHA ÖNEMLİ'

2022’de 1 milyon saç turistini ağırladıklarını belirten Terziler, sağlık turizmi için gelen sayının olduğu kadar kalitenin de çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’de saç ekiminin bin ila 2 bin dolar arasında değiştiğini söyleyen Terziler, Avrupa’da aynı hizmetin 10 bin dolar, Amerika’da ise 15 bin dolar olduğunu kaydetti.

SAÇ EKİMİNDE TÜRKİYE LİDER

Terziler, son 15-20 yılda büyüyen bir sağlık turizm potansiyelinin açığa çıktığına dikkat çekti.

Katma değerli markalara ihtiyaç olduğunu belirten Terziler, Türkiye sağlık turizminde saç ekiminde lider konumda olduğunu söyledi.

Türkiye'de artık saç ekimi konusunda belli bir kaliteye ulaşıldığını söyleyen Terziler, estetik, diş, saç içeren hatırı sayılır klinikler kurulmaya başlandığını da sözlerine ekledi.

Dr. Terziler Exclusive Hair Clinic’in bu anlamda tamamen robotlarla saç ekim yapılan, kalite bilinci oluşmuş insanların tercih ettiği bir yer olduğunu söyleyen Terziler, “Dünya standartlarında hizmetleriyle Türkiye ekonomisine ciddi anlamda katma değer sağlayan bir noktada. Bunun gibi merkezlerin çoğalmasıyla hedeflenen ciroların çok üstüne ulaşırız" dedi.

KÖK HÜCRE TEDAVİSİ İLGİ GÖRÜYOR

Terziler, saç ekiminin yanında kök hücre tedavilerine insanların çok büyük rağbet gösterdiğini ve yurt dışından talepler oluşmaya başladığını belirtti.

Yurt dışından özel jetleriyle gelen misafirlerin olduğunu anlatan Terziler, “Saç ekimi, kök hücre tedavisi ve diğer tedavi hizmetlerinden faydalanan misafirlerin bir seferde 50 bin Euro gibi bütçelerde harcama yapabiliyor. Dubai’den gelen bir müşteriden bir günde 100 bin dolarlık ciro elde ettik. Bu Türkiye için güzel bir kazanç” diye konuştu.

EN FAZLA HASTA AVRUPA’DAN

Türkiye'ye en fazla Avrupa'dan sağlık turistinin geldiğini belirten Terziler, saç ekimine Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda, Belçika, İspanya gibi ülkelerin çok yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Estetik cerrahide ise Avrupa'dan çok yoğun akım aldıklarını belirten Terziler, “Ortadoğu Ülkeleri’nden, ABD’den, İngiltere'den hasta geliyor. Asya Ülkeleri’nden; Japonya'dan, Çin'den, Kore'den yavaş yavaş gelişler arttı. Estetik cerrahide de Avrupa'dan” diye konuştu.

ABD OFİSİNİ KURMAK İSTİYOR

Terziler, “İtalyan bir fon şirketi kurulmamızın daha ikinci yılını doldurmadan birlikte büyüme konusunda stratejiler geliştirelim diyerek kapımızı çaldı” diyerek yatırım planları hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de birkaç yıla kadar ya fonla yürümek ya da borsaya açılmak niyetlerinin olduğunu belirten Terziler, New York’ta şu anda yatırımlarının bulunduğunu ve ilk Dr. Terziler sağlık hizmet ofisini ABD'ye kurmak istediklerini ifade etti.

Terziler, 2025 yılı planları içerisinde ise Hollanda, Londra ve Dubai’nin radarlarında olduğunu söyledi.