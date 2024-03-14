Perakendede Türkiye’nin yıldızı parlıyor

Kaynak: Patronlardünyası
Perakendede Türkiye’nin yıldızı parlıyor
Kearney’in Küresel Perakende Endeksi, perakende sektöründe Türkiye’nin cazibesinin giderek arttığını ortaya koydu. Yayımlanan rapora göre Türkiye yeni küresel perakende merkezi olarak öne çıkıyor.

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney, Küresel Perakende Endeksi’nin 2024 verilerini açıkladı. Türkiye’nin de aralarında yer aldığı 40 gelişen ülkenin perakende yatırımı açısından cazibesini değerlendiren endekste Türkiye bu yıl dokuzunculuğa çıktı. Türkiye Küresel Perakende Endeksi’nde geçen yıl on ikinci sırada yer alıyordu. Listenin ilk sırasında Hindistan zirvede yer aldı.
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Yayımlanan rapor kapsamında Türkiye yüksek enflasyona rağmen güçlü iç talebiyle öne çıkıyor. IMF’nin Türkiye’ye dair 2024 yılı ekonomik büyüme tahminini revize ederek yüzde 2.8’den yüzde 3.5’e yükselttiğine vurgu yapan Kearney, tüketim eğiliminin bu yıl da güçlü kalmasının beklendiğini belirtti.
TÜRKİYE’DE E-TİCARET HIZLI BÜYÜYOR
Kearney’in raporuna göre Türkiye’yle ilgili vurgulanan bir başka önemli gelişme, e-ticaretteki hızlı büyümesi. E-ticaretin şimdiden toplam perakende pazarının yüzde 15-17’sine ulaştığını belirten Kearney, önümüzdeki dönemde bu oranın hızlı biçimde büyüyeceğini tahmin etti.
PERAKENDEYE YÖN VEREN ALTI ANA TREND
Kearney’in Küresel Perakende Endeksi raporu kapsamında gelişen ülkelerde perakendeye yön veren altı ana trend bulunuyor. Bunların ilki makro ekonomik istikrarsızlığın yeni normal haline gelmiş olması. Ortadoğu’daki çatışmalar, Rusya-Ukrayna Savaşı, Çin-Amerika Birleşik Devletleri gerilimi gibi jeopolitik gelişmeler küresel makro ekonomik ortamı istikrarsız kılıyor.

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