Hizmeti herkes alsın istiyorum

Eh, artık seçimler tamamlanarak, kazanan adaylar, mazbatalarını da alıp bir haftadır işlerinin başında olduklarına göre, memleket onlardan hizmet bekliyor, demektir.

*

Hani, bundan böyle “Laf yetiştirme yerine, iş yetiştirme olmak zorunda” diyorum!..

*

Neden?

Çünkü ülkem insanı mealen de olsa:

“Ben devletim. Benim adayımı seçerseniz, devlet olarak ben de size hizmet getiririm. Aksi halde hizmet gelmez” sözünü duymuş ve bundan da çok incinmiştir.

Çünkü bu söz ötekileştirmeyi ve korkuyu içermektedir.

Böylesi ifadeler; yurdum insanının birbiriyle kaynaşmasına değil, ayrışmasına neden olabilecektir ki belki de en acısı da bu olsa gerek.

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Ancak gördüğüm kadarıyla yeni nesil hizmet anlayışı, eski nesil hizmet anlayışını da rafa kaldıracaktır.

Çünkü bu millet, eski nesil hizmet anlayışını kırmızı ışıkla durdururken, yeni nesil hizmet anlayışına yeşil yakmıştır.

*

Özellikle de CHP içindeki adaylar nezdinde gençleşme hareketi, milleti umutlandırırken, İmamoğlu’nun 2019’daki “Her şey çok güzel olacak” seçim sloganı da 2024 seçimleri sonrasında, “Gençlerle her şey çok daha güzel olacak” anlayışı içinde, İstanbul adaylarını gençlerden belirlenmiştir.

Zaten bunun için de CHP 2019’da kazanılan ilçelerini korurken, 2024’te de İstanbul’da belediye sayısını 24’e çıkartarak, başarısını kanıtlamıştır.

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Mesela bunlardan biri de Üsküdar’da Sinem Dedetaş’tır.

Çok genç…

Yetenekli…

Sevecen…

Samimi…

Ve İmamoğlu’nun ilk beş yılındaki bir bürokratı.

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İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden, ‘Gemi inşa yüksek mühendisi’ olarak mezun olmuş.

Geride bıraktığı başarıları, ilerisi için önemli bir referans olarak Üsküdar halkı, İstanbul ve Türkiye, kendisini, ‘Yapacağı çok güzel işlerle’ konuşacaktır, diye düşünüyorum.

*

Çünkü Sayın Dedetaş’ın deneyimleri, insana dokunuşu, görebildiğim kadarıyla beden dili, eminim ki iç ve dış dinamikleri harekete geçirecek…

Yaşadığı ve seçildiği kente değer katacak…

Üsküdarlılarla birlikte, Üsküdar’ı daha huzurlu ve mutlu bir ilçe haline getirecektir.

Öyle olacağına inanıyorum.

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Sayın Dedetaş ve CHP’nin diğer seçilmiş genç belediye başkanları, vatandaşı ötekileştirmeden:

Aynı inanç…

Gayret…

Mücadele…

Ve kararlılıklarıyla kentlerine artı değer katmayı sürdürürlerse, İstanbul’da ‘Kök salarlar’ gibi geliyor bana…

*

Bunun için de İstanbul kazanacaktır.

Demokratik Laik Türkiye Cumhuriyeti kazanacaktır.

İstanbul ve yurdum insanı kazanacaktır.

*

Öyle hissediyorum, çünkü hizmeti herkes alsın istiyorum.