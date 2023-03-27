Hâkimin kardeşi FETÖ’cü çıktı. İmamoğlu’na siyasi yasak kararı vermişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davada hapis cezası ve siy asi yasak kararı veren hakimle ilgili çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, hakim Mehdi Komşul’un kardeşinin FETÖ ile bağlantılı olduğunu yazdı.

Saymaz, Komşul’un kardeşinin İngiltere’de olduğunu belirterek, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çıkarılan kanunla öğrencilikten atıldığını söyledi.

İsmail Saymaz’ın “İmamoğlu’na ceza veren hakimin kardeşi FETÖ’cü çıktı” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

“CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olması kesinleşince İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı kıskacının belirsiz bir tarihe ötelendiği anlaşılıyor.

Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret savıyla İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük cezanın 14 Mayıs’tan önce kesinleşmesi mümkün görünmüyor. Ancak şu bir gerçek ki, seçimi Erdoğan kazanırsa İmamoğlu defteri yeniden açılacak. Çünkü Erdoğan, gelecek yılki yerel seçimlerde İstanbul’u şansa bırakmak istemiyor. Sandıkta yenildiği İmamoğlu’nu bu davayla tasfiye etmeye çabalayacaktır.

Malum…

Bu davaya bakan İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hüseyin Zengin, İmamoğlu’na ceza vermeye yanaşmadığı için Samsun’a sürüldü. Yerine atanan Mehdi Komşul, İmamoğlu’na hapis ve siyasi yasak uyguladı.

Komşul, zaafları olan bir yargıç…

İddia o ki 2015 yılında mahkemesinin yazı işleri müdürüne ve katibesine tacizde bulunmaktan idari soruşturma geçirdi. Duruşma salonunda kürsü altında uygunsuz hareketler yaptığı ve yakınlaşmak için katibeye Kuran armağan ettiği iddia ediliyor.

Kardeşi İngiltere’de

Komşul’un 25 yaşındaki kardeşi Muhammed Ziya hakkındaki gerçek bugün ortaya çıkıyor. Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yapan Muhammed Ziya Komşul, 2011’de burs sınavlarını kazanarak, İngiltere’deki University of Liechester’de doktoraya başladı.

15 Temmuz’da İngiltere’deydi.

Darbe girişiminden sonra, 1 Eylül 2016’da çıkarılan 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun’a tabi öğrencilerden milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan” 157 akademisyenle birlikte öğrencilikle ilişiği kesildi. Komşul, halen İngiltere’de bir teknoloji firmasında çalışıyor.

Hakim Mehdi Komşul, İBB’de çalışıyor olsaydı, kardeşinden ötürü İçişleri Bakanlığı’nın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından ‘FETÖ ile iltisaklı’ çıkacaktı.

Acaba, diyorum, Komşul’un bu iltisakı mı, İmamoğlu’na hapis cezasını ve siyasi yasağı verdirdi?”