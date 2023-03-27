27 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hâkimin kardeşi FETÖ’cü çıktı. İmamoğlu’na siyasi yasak kararı vermişti

Hâkimin kardeşi FETÖ’cü çıktı. İmamoğlu’na siyasi yasak kararı vermişti

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İmamoğlu’na hapis cezası ve siyasi yasak kararı veren hakimin kardeşinin FETÖ ile iltisaklı olduğunu yazdı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 12:37
Takip Et

Hâkimin kardeşi FETÖ’cü çıktı

Hâkimin kardeşi FETÖ’cü çıktı. İmamoğlu’na siyasi yasak kararı vermişti
+
Aa
-

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davada hapis cezası ve siy asi yasak kararı veren hakimle ilgili çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, hakim Mehdi Komşul’un kardeşinin FETÖ ile bağlantılı olduğunu yazdı.

Saymaz, Komşul’un kardeşinin İngiltere’de olduğunu belirterek, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çıkarılan kanunla öğrencilikten atıldığını söyledi.

İsmail Saymaz’ın “İmamoğlu’na ceza veren hakimin kardeşi FETÖ’cü çıktı” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

“CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olması kesinleşince İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı kıskacının belirsiz bir tarihe ötelendiği anlaşılıyor.

Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret savıyla İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük cezanın 14 Mayıs’tan önce kesinleşmesi mümkün görünmüyor. Ancak şu bir gerçek ki, seçimi Erdoğan kazanırsa İmamoğlu defteri yeniden açılacak. Çünkü Erdoğan, gelecek yılki yerel seçimlerde İstanbul’u şansa bırakmak istemiyor. Sandıkta yenildiği İmamoğlu’nu bu davayla tasfiye etmeye çabalayacaktır.

Malum…

Bu davaya bakan İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hüseyin Zengin, İmamoğlu’na ceza vermeye yanaşmadığı için Samsun’a sürüldü. Yerine atanan Mehdi Komşul, İmamoğlu’na hapis ve siyasi yasak uyguladı.

Komşul, zaafları olan bir yargıç…

İddia o ki 2015 yılında mahkemesinin yazı işleri müdürüne ve katibesine tacizde bulunmaktan idari soruşturma geçirdi. Duruşma salonunda kürsü altında uygunsuz hareketler yaptığı ve yakınlaşmak için katibeye Kuran armağan ettiği iddia ediliyor.

Kardeşi İngiltere’de

Komşul’un 25 yaşındaki kardeşi Muhammed Ziya hakkındaki gerçek bugün ortaya çıkıyor. Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yapan Muhammed Ziya Komşul, 2011’de burs sınavlarını kazanarak, İngiltere’deki University of Liechester’de doktoraya başladı.

15 Temmuz’da İngiltere’deydi.

Darbe girişiminden sonra, 1 Eylül 2016’da çıkarılan 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun’a tabi öğrencilerden milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan” 157 akademisyenle birlikte öğrencilikle ilişiği kesildi. Komşul, halen İngiltere’de bir teknoloji firmasında çalışıyor.

Hakim Mehdi Komşul, İBB’de çalışıyor olsaydı, kardeşinden ötürü İçişleri Bakanlığı’nın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından ‘FETÖ ile iltisaklı’ çıkacaktı.

Acaba, diyorum, Komşul’un bu iltisakı mı, İmamoğlu’na hapis cezasını ve siyasi yasağı verdirdi?”

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
1
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
2
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Bağ evinde dehşet
3
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Bağ evinde dehşet
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
4
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
5
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
﻿Tottenham Antonio Conte'yi kovdu
6
﻿Tottenham Antonio Conte'yi kovdu
﻿Tottenham Antonio Conte'yi kovdu
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan karatecilere tebrik
7
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan karatecilere tebrik
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan karatecilere tebrik
﻿İsviçre'den nükleer silahlarla ilgili tüm risklerin azaltılması için acil önlem çağrısı
﻿İsviçre'den nükleer silahlarla ilgili tüm risklerin azaltılması için acil önlem çağrısı
﻿İsviçre'den nükleer silahlarla ilgili tüm risklerin azaltılması için acil önlem çağrısı
﻿Uzmanından takviye gıdalar açıklaması
﻿Uzmanından takviye gıdalar açıklaması
﻿Uzmanından takviye gıdalar açıklaması
﻿'Türkler güçlü. Ragbiye yatkın' 
﻿'Türkler güçlü. Ragbiye yatkın' 
﻿'Türkler güçlü. Ragbiye yatkın' 
﻿Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklamalar. Ahmet Ağaoğlu iddialarına yanıt verdi
﻿Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklamalar. Ahmet Ağaoğlu iddialarına yanıt verdi
﻿Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklamalar. Ahmet Ağaoğlu iddialarına yanıt verdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.