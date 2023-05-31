Hobi bahçesinde 25 metre tünel kazdılar. Polisin ele geçirdiği maddeler şaşkınlık yarattı

Bursa'nın İznik ilçesindeki bir hobi bahçesinde 25 metre tünel kazarak kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı.

Hobi bahçesinde 25 metre tünel kazdılar. Polisin ele geçirdiği maddeler şaşkınlık yarattı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiçekli Mahallesi'nde bir hobi bahçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını aldı.

Adli makamlardan alınan izinle hobi bahçesine giden ekipler, küçükbaş hayvancılık yapmak maksadıyla kurulu brandalı alanda üstü kapatılmış tünel tespit etti.aa-20230531-31298347-31298346-bursada-kacak-kazi-yapan-2-kisi-gozaltina-alindi.jpg

Yaklaşık yarım metre yapılan kazıyla giriş kısmı 1 metre genişlik, 4 metre derinlik ve 25 metre uzunluğunda tünel ortaya çıkarıldı.

Olay yerindeki aramalarda el dedektörü, alan tarama ve noktasal tespit cihazı, otomatik tüfek, fişek ve kazıda kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.

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Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hobi bahçesi sahibi A.İ.D. ile İ.H.E. (48) tutuklandı.

Olayla ilgili H.Ö. aranıyor.

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