Hocanın hızına cemaati yetişemiyor. Cübbeli’nin dönemden döneme değişen demokrasi anlayışı

Cübbeli Ahmet, İstanbul'da büyük bir tehlike olduğunu belirterek, karşı tarafın kazanması durumunda nelerin kaybedileceğini düşünmek gerektiğini söyledi. Ayrıca, demokrasiye inanmadıklarını ve reddettiklerini, şeriatçı olduklarını ifade etti. Ayrıca, kendilerini yönetenler arasında içki içen birinin olduğunu vurgulayarak, bu durumun onlar için önemli bir fark olduğunu dile getirdiğini söyledi.

DEĞİŞEN DEMOKRASİ ANLAYIŞI

Cübbeli Ahmet 04 Ağustos 2016’da İstanbul'da demokrasi nöbetinde katılmış bekleyen vatandaşlara bir konuşma yapmıştı.

Cübbeli Ahmet Cübbeli Ahmet sahnede Hz. Muhammed'in bir hadisini aktarmış Hz. Muhammed'e göre, "Bir gece nöbet tutan kişi ne kadar günahı olsa da cennetliktir" demişti.

"BİZ ŞERİATÇIYIZ, BİZ DEMOKRAT DEĞİLİZ, DEMOKRASİYE İNANMIYORUZ REDDEDİYORUZ"

Cübbeli Ahmet yayınlanan videosunda şunları söyledi “Tehlike büyük. İstanbul’da işte önümüzde belediye işi var, görüyorsunuz ortalığı olayları yani önümüzdeki belediyede İstanbul’un ne hale geldiği, bu belediyede neler yapıldığı ne zararlar ne zevaller ne kazanımların geri gittiği ortadadır.

Onun için yani rehavete de çok kapılmamak lazım ama İstanbul’da maalesef karşı taraf, Ankara'da öyle İzmir’de zaten öyle de. Ama İstanbul’da hâlâ durum bu şekilde.

Üsküdar’da bile düşün Üsküdar bizim sohbet yerlerimiz Ünalan. O zamanlar öyle değildi. şimdi tabii bu sohbetsizlikten ilimsizlikten, şuursuzlukten insanlar değişik değişik tavırlar takılıyorlar, farklı saiklerle işler yapıyorlar.

Hâlâ adam Saadetçi (Saadet Partili) adam beni tenkit ediyor. Ben işte haham benim yanıma gelmişte, beni FETÖ’cü yapmışta, lan ne alakası var?

2000 senesinden bahsediyor. Ben onların aleyhine konuşuyormuşum.

Ya sizin aleyhinize konuşmayan sizden beter olsun ya.

Siz yaptığınız işler şu rezillikler ortadadır. Yani Allah muhafaza etsin, Müslümanlara çok zarar verdiler.

Onun için Müslüman uyanık olacak, şuurlu olacak.

Burada önümüzde yine yani çok iç açıcı değil bu kadar yakına gelmesi tehlikenin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.

Allah muhafaza yani.

Bir omuzluk işleri kalmıştı.

Yani biz burada uğraşıyoruz. Kendimize göre işte hem de arif yapıyoruz.

Biz siyaset yapmıyoruz, partizanlık yapmıyoruz, particilik yapmıyoruz, Allah için konuşuyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.

Ama yani bu meselede mühimdir. Bu meselede mühimdir. Kimse 7 ay mı var, ne var hemen seçim var.

Yine birkaç ay sonra mitingler başlayacak. Yani işte bile birkaç ayda evvel başlanıyor Onun için yani İstanbul’un mutlaka tabii.

Yani biz hiçbir zaman bu mahza hayırdır, şu parti tam hayırdır, şu parti tam hak üzeredir demiyoruz diyemiyoruz. Bu düzende diyemeyiz.

Biz şeriatçıyız, biz demokrat değiliz, demokrasiye inanmıyoruz reddediyoruz.

Biz şeriat ehliyiz.

Ancak bizi yöneten de o içki koyuyor bu içki koymuyor diyelim belediyeyi aldığı zaman tesislere bu bizim için önemli mi? Önemli.

O PKK’cı alıyor bu almıyor önemli mi önemli.

Cenazemiz yarın birinin ele düşecek biri yıkayacak. Kimin yıkılacağı efendim, adam göndermişler kadroya adam hiçbir şey bilmiyor.

Niye? HDP’nin bilmem ne derneğinin şeyiyle hamili kart yakınımdır demiş almışlar burada işe.

Burada cenaze imamları anlatıyorlar ya adam ne cenaze biliyor ne Kuran biliyor. Göndermişler demişler cenaze yıkamacı. Milletin ölüsü kimin elinde kalacak? bu önemli mi? Bunu konuşuyoruz.

Yoksa burada yani şeriat devletinde demiş zaten şeriat hükümleriyle icra olsa hiç konuşmamıza gerek kalır mı?

Hiç konuşmamıza gerek kalmaz.

O bakımdan biz burada ne kadar kazanım İslam adına ehlisünnet adına ne kadar kare kazanırsak o kadar kar biliyoruz. Allah bu kararımızı tamamını erdirsin de tamamen İslam nizamını nasip eylesin.”