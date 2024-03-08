Hodan otu ne işe yarar nasıl kullanılmalı

İşte cevapları… Hodan otu, mavi ve pembe renkli çiçeklere sahiptir. Kendi kendine yol kenarlarında büyüyebilen bitkinin ana yurdu Suriye’dir. Bunun yanı sıra Kuzey Afrika, Güney Amerika ve Anadolu’nun bir kısmında Hodan Otu bulunabilir.

Hodan Otu, Hodangiller ailesinden çok yıllık bir ottur. Ülkemizde genellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yetişir. Yol kenarında rastgele görülebilen Hodan Otu, insan sağlığına yararlarıyla tanınıyor. İlkbahar aylarında çıkan Hodan Otu, Ekim ayına kadar doğada varlığını devam ettiriyor. Hodan Otu, doğanın en değerli bitkilerinden biridir.

HODAN OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Sinirlerin birbiriyle iletişimi ve oksijen seviyesi için potasyum gereklidir. Vücudumuz bunu kendisi üretemediğinden, dışarıdan alınması gerekir. Eksikliği halinde ciddi kalp sorunlarına neden olabilir. Potasyum bakımından zengin olan Hodan Otu ile bu eksikliğin bir bölümü tamamlanabilir.

Boğaz bölgesinde biriken balgamın atılmasında Hodan Otu faydalıdır. Ayrıca sindirim sistemindeki mikrop, parazit ve zararlı bakterileri vücuttan uzaklaştırma yeteneğine sahiptir. Hodan Otu, sindirimin kolay şekilde yapılmasını sağlar.

Vücutta birikmiş iltihabın dışarıya çıkarılmasına yardımcı olur. Ödem söktürücü olan Hodan Otu, uzman önerisiyle tüketilmelidir. Aksi takdirde zararlı olabilir.

Kemik gelişimi için vücudu destekleyen kalsiyum miktarlarına sahiptir. Bilindiği gibi bir insan gün içinde ortalama %70 kalsiyum almalıdır. Hodan Otu bu kalsiyum miktarını %20 oranında sağlayabilecek seviyededir.

Vücudun elektriğini dengeler. Vücudun gevşemesini sağlar. Beynin mutluluk hormonu salgılamasına yardımcı olur. Bu da psikolojik anlamda rahatlama demektir. Hodan Otu kullanan kişi, psikolojik anlamda gevşeyebilir.

Tohumundan çıkarılan yağ, cilt üzerinde etkilidir. Ciltteki kırışıklıkları azaltıcı özelliği vardır. Sivilce oluşumu, akne ve yaraları iyileştirici olarak kullanılabilir. Bunun için uzmanlardan mutlaka bilgi alınmalı ve öyle kullanılmalıdır.

HODAN OTU NE İŞE YARAR?

Hodan Otu ne işe yarar sorusu, sıkça sorulan sorulardan birisidir. İnsanların en çok merak ettikleri sorulardan biri olan Hodan Otu ne işe yarar sorusunu aslında yukarıda yanıtlamaya çalıştık. Ancak ne işe yaradığını bir kez daha hatırlatmakta yarar var.

Vücudun dengeli olmasını sağlar İnsanların hasta olmasına sebep olan faktörlerden biri de vücudun dengesinin kaybolmasıdır. Dengesizlik, en küçük bir bakteri veya virüs ile olabilir. Aynı zamanda farklı durumlar da vücudun dengesinin kaybolmasına sebep olabilir. Hodan Otu, vücudun dengesinin korunmasına katkı sağlar. Vücuda koruyucu özelliğine sahiptir.

SELÜLİT SORUNUNA KARŞI KULLANILABİLİR

Yaşlanma belirtilerinden biri selülit sorunudur. Bunlar vücudun kötü görünmesine neden olan kirli kırışıklıklar olarak adlandırılırlar. Hodan Otu düzenli şekilde kullanılırsa, selülitlerin azalmasına yardımcı olabilir.

PSİKOLOJİK SORUNLARI GİDERMEDE KULLANILABİLİR

Hodan Otu rahatlatıcı etkileri olan bitkiler arasındadır. Alternatif tıp alanında bu amaçla yıllarca kullanılmıştır. Bu zamanda da psikolojik sorunların giderilmesinde, rahatlatıcı olarak kullanılabilir.

NASIL KULLANILMALI?

Hodan Otu, Ispanak gibi hem taze hem de kurutulmuş olarak kullanılabilir. Taze iken, yemeklerde pişirerek tüketilebilir. Ancak taze olarak tüketilmeden önce sirkeli suda bekletilmelidir. Ayrıca kurutulmuş olarak da kullanılabilir. Kurutulmuş halini aktarlarda bulabilirsiniz. Kullanım için bir tutam Hodan Otunu kaynamış suya atıp demlenmesini 10 dakika kadar beklemek yeterlidir. Ayrıca cilt bakımı için Hodan Otu yağı kullanılabilir.