Sakinleştirici etkili. Kalbe iyi geliyor. İşte şifa saçan o ot

Doğal ürünler ve şifalı bitkiler, günümüzde pek çok insanın ilgisini çekiyor. Ancak, bu ürünleri kullanmadan önce bir doktora başvurmak çok önemlidir. Çarkıfelek çiçeği, sakinleştirici, kalp dostu ve şifalı bir ot olarak bilinir.

ÇARKIFELEK ÇİÇEĞİ FAYDALARI NELERDİR?

Çarkıfelek çiçeği, genel anksiyete bozukluğu tedavisinde kullanılan bir bitkidir.

Yüzyıllardır insanlar tarafından sakinleştirici özelliği nedeniyle tercih edilir.

Vücutta oluşan ağrıları azaltmaya yardımcı olan etkili bileşenler içerir.

Ani kasılmalar ve kramplar gibi durumlara karşı koruyucu bir rol oynar.

Histeri, sanrı gibi psikolojik rahatsızlıkların önlenmesinde veya hafifletilmesinde destekleyici bir tedavi yöntemidir.

Astım belirtilerinin iyileştirilmesine katkı sağlar. Menopoz döneminde yaşanan şikayetleri azaltır.

Çocuklarda hiperaktivite ve dikkat eksikliği problemlerine iyi gelir.

Gerginlik ve endişeyi yatıştırıcı etkisi ile giderir.

Kalp ritim bozukluklarını düzeltmeye yardımcı olan doğal bir seçenektir.

Kan basıncını dengelemeye fayda sağlar.

Sıvısı veya yağı saç derisindeki kepek oluşumunu engeller.

Uykusuzluk ve halsizlik sorunlarına karşı olumlu etkileri vardır. Birçok ülkede sakinleştirici olarak kullanılır.

ÇARKIFELEK ÇİÇEĞİ ÇAYI NASIL HAZIRLANIR? NEYE İYİ GELİR?

Passiflora, tıbbi tedavilerde kullanıldığı için şişe veya hap şeklinde satılmaktadır.

Çarkıfelek çiçeği, her yerde kolayca bulunabilen ve uygun fiyatlı bir bitkidir. Ancak, doğal yöntemlerle bitkinin karışımlarına ulaşmak isterseniz, bitkinin çiçek kısımlarını güneşte kurutabilirsiniz.

Genellikle, 1 bardak kaynar suya 1 tatlı kaşığı kurutulmuş çiçek eklenerek 10 dakika demlenmesi ile çay elde edilir. Günde en fazla 3 kez içilmesi önerilen çay, vücudu rahatlatırken, sinirsel durumları da sakinleştirir ve ağrıları hafifletir.

Çiçeğin suyu, banyo sırasında saçlara masaj yaparak uygulanırsa, kepekten kurtulup daha güçlü saçlara sahip olabilirsiniz.

Zayıflamak isteyen ancak stres yüzünden zorlananların, kokusu veya esansı ile faydalanabileceği bir bitkidir.

Diyet listelerinde de önemli bir yeri vardır. Kilo vermenin en büyük engeli kuşkusuz strestir.

Çarkıfelek otu çayı ile stresi önleyerek hem rahatlayabilir hem de ödem atabilirsiniz.

Son olarak, çarkıfelek çiçeği, ileri düzeyde olmayan hemoroid hastaları için de 200 ml suya 20 gr bitki eklenerek hazırlanan bir oturma banyosu ile kullanılabilir.

Kısacası, çarkıfelek çiçeği faydaları, diğer bitki türleri gibi oldukça geniş bir yelpazede insanlara hizmet eder.