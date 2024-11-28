‘Holding’ dizisi iddialı geliyor

Sezon ilerledikçe yeni yeni yeni diziler görücüye çıkmaya başladı. Bunlardan birisi de atv’nin ‘Holding’ dizisi. 5 Aralık Perşembe günü saat 20.00’de yayın hayatına başlayacak olan Limon Yapım imzalı dizi, gerçek hayatların gerçek hikâyesini izleyiciler ile buluşturacak.

Merakla beklenen yapımın kadrosunda Tuğba Sungurluoğlu, Caner Topçu, Erdal Özyağcılar, Mustafa Üstündağ, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi, Öznur Serçeler gibi isimler bulunuyor. Dizinin yayınlanan tanıtımları, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Gün seçimi doğru bir tercih sayılabilir ancak daha önceden kitlesini oturtmuş, reytinglerde kıyasıya bir mücadele veren ‘İnci Taneleri’ (Kanal D), ‘Hudutsuz Sevda’ (NOW TV), ‘Siyah Kalp’ (Show TV) ve ‘MasterChef Türkiye’ (TV8) gibi yapımlar karşısında nasıl bir sonuç elde eder? Açıkçası, merak ediyorum.

Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan dizi, seyircisine nefes kesecek güçlü bir drama vaat ediyor.

Kubat’ın ‘Yazan Kalem Siyah’ı

Kubat’ın modern sound ile yeniden yorumladığı ‘Yazan Kalem Siyah’, Studio14 etiketiyle yayınlandı.

Sözü ve müziği Şenol Tezcan’a ait olan şarkının düzenlemesini Muhlis Gedik (Mugo) yapmış. Şarkıya Arda Ok’un yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş.

Kubat, kendisine has tarzıyla yine güzel bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim. Yolu açık olsun.

‘Araf Müzikali’ prömiyer yaptı

BKM’nin yeni prodüksiyonu ‘Bir Mor ve Ötesi Müzikali: Araf’ın prömiyeri, Maximum Uniq Hall’de gerçekleşti. İlk oyun için büyük heyecan taşıyan müzikal ekibi, sahnede unutulmayacak bir şölene imza attı.

Baran Bölükbaşı, Şifanur Gül, Reha Özcan, Canan Ergüder, Beyti Engin’in başrolünde yer aldığı müzikalin ilk oyunu hayranlık dolu gözler ve alkışlar eşliğinde sahnelendi. Oyunun sonunda sahne önünde ve arkasında yer alan tüm kadro sahneye davet edilirken ‘Mor ve Ötesi’ grubu da ekibi yalnız bırakmadı.

Türkiye’de ‘jukebox müzikal’ türünün ilk gerçek örneği olan müzikal, Mor ve Ötesi’nin şarkıları ile Shakespeare’in ölümsüz oyunu Hamlet’i birleştiriyor. Hamlet’in yüzyıllardır sorduğu sorular, ‘Mor ve Ötesi’nin şarkılarıyla cevabını buluyor.