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Sahadan sedye ile çıktı canlı yayında sakatlığını açıkladı

Ekvador'un Hollanda ile oynadığı maçta sakatlanan Enner Valencia sahayı sedye ile terk ederek yürekleri ağza getirdi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 21:27
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Hollanda Ekvador maçını sedye ile terk eden Valencia'dan flaş sözler

Sahadan sedye ile çıktı canlı yayında sakatlığını açıkladı
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Dünya Kupası'nda A Grubu'nda yer alan Ekvador, ilk maçında Katar'ı 2-0 yenmişti. Golleri de Enner Valencia atmıştı.

Valencia Hollanda maçında da bir gol attı. 1-1 sonuçlanan maçın son anlarında sakatlanan Valencia sahayı sedye ile terk etti.

Golcü futbolcunun sakatlığı Fenerbahçelileri de endişelendirdi.

Ancak maçtan sonra TRT Spor'un sorularını canlı yayında yanıtlayan Valencia'nın neşeli olduğu görüldü.

Röportaja yürüyerek gelen Valencia'nın sakatlığının fazla önemli olmadığının görülmesi sarı lacivertlileri de rahatlattı.

Valencia, "Katar'a karşı da oynadım. Bugün de çok fazla mücadele ettik. Bizim için çok önemli maçtı. Milli takımdaki bütün arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Takım olarak uzunca zaman beraber oynuyoruz. İyi bir takım olduk. Fenerbahçe'ye de buradan çok selamlar. Destekleri için çok teşekkür ediyorum."

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