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Dünya Kupası'na veda eden ilk ülke belli oldu

2022 Dünya Kupası'nda en zayıf halka Katar oldu.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 21:44
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Parayla saadet olmadı. Katar turnuva dışı kaldı

Dünya Kupası'na veda eden ilk ülke belli oldu
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2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, turnuvaya ilk veda eden takım oldu.

A Grubu'nda yer alan Katar, ilk maçında Ekvador'a 2-0 yenilirken, ikinci karşılaşmada ise Senegal'e 3-1 mağlup oldu.

Son maçlar öncesinde puanı bulunmayan ve son sırada yer alan Katar'ın turnuvaya veda etmesi kesinleşti.

İkinci maçlar sonrasında A Grubu'nda Hollanda ve Ekvador'un 4'er, Senegal'in ise 3 puanı var.

Katar, turnuva tarihinde iki grup maçının ardından elenmesi kesinleşen ilk ev sahibi ülke oldu. 2010 Dünya Kupası'nda da ev sahibi Güney Afrika, gruptan çıkamamıştı.

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Devrim
25.11.2022 22:02
Otursunlar pilav üstü kuzu yesinler elleriyle.  
 
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