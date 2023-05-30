Çobanlık yapan kaçak Afgan katliam yaptı. Bakan Çavuşoğlu 'babam çoban bulamıyor' diyordu

Ağrı’da kaçak yollarla Türkiye’ye girerek çobanlık yapan bir Afgan başka bir çobanı ve oturduğu evin sahibini silahla vurarak öldürdü.

Çobanlık yapan kaçak Afgan katliam yaptı. Bakan Çavuşoğlu 'babam çoban bulamıyor' diyordu

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası, Türkiye'yi kaçaklar için cazibe merkezi haline getirirken, neredeyse her gün yeni bir skandalla karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz.

DHA’da yer alan habere göre Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, kaçak yollardan ülkemize geldiği tahmin edilen ve çobanlık yapan Afgan, tartıştığı diğer çoban arkadaşını, ardından da oturduğu evin sahibi olan çifti, pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Cenazelerin otopsi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılacağı bilgisi verildi.

Afgan katil olay yerinden kaçarken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Jandarma, kaçan çobanı yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı köyde olayla ilgili gerekli incelemelerin devam ettiği bildirildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU 'BABAM ÇOBAN BULAMIYOR' DEMİŞTİ

Türkiye'ye özellikle kaçak yollardan giriş yapan Afganların çobanlık yaptığı, Türk halkının çobanlık yapmak istememesi sebebiyle ülkede kalmaları gerektiğini vurgulayanlar, kaçakların durumunu bu şekilde meşrulaştırmaya çalışıyorlar.

Bakan Çavuşoğlu da Afgan çobanlar hakkında konuşurken, gelenlerin işgücüne sözde katkıları için tespitte bulunarak onlara olan sözde ihtiyacı dile getirmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriyelilerin geri dönüşü için yol haritası hazırlandığını belirterek, "Tamamını yüzde 100 göndereceğiz dersek doğru olmaz. Şu anda Türkiye'de tarım sektörü, sanayide, hallerde istihdama ihtiyaç var. Benim babamın koyunları var mesela 'çoban bulamıyorum' diye söyleniyor. Şu anda iş gücüne ihtiyaç var" dedi. Dönmesi gereken çok sayıda Suriyeli olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Esad'la iş birliği yaparak geri göndereceğiz" diye konuşmuştu.

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