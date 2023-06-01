Suriyelilerin bay bay Kemal kutlamaları devam etti. Çocuklarınızın torunlarınızın yüzüne nasıl bakacaksınız

Türkiye’de seçimlerin kaderini belirleyen Suriyeliler meydanlarda bay bay Kemal diyerek eğlenmeye devam ediyor. O anları sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar.

Suriyelilerin bay bay Kemal kutlamaları devam etti. Çocuklarınızın torunlarınızın yüzüne nasıl bakacaksınız

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası ülkeyi Suriyelilerin cazibe merkezi haline getirdi.

Ülkeye gelen Suriyelilerin gelecekleri tartışılırken, cumhurbaşkanlığı seçiminin belirleyici unsuru oldular.

Daha önce yayınlanan birçok röportajda Erdoğan’a oy vereceklerini açıklayan Suriyeliler, seçimin Erdoğan tarafından kazanılmasından sonra kutlamalar yapmaya devam ediyorlar.

Meydanlarda AKP’lilerle birlikte kutlama yapan Suriyelilerin bir videosu sosyal medyada gündem oldu. Kemal Kılıçdaroğlu için şarkı bile yazan Suriyeliler kutlamalarına devam ederken, eğlencelerinde Erdoğan’ın da sık sık kullandığı ‘bay bay Kemal’ cümlesini kullandılar. O anlar sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

screenshot-1-001.png

screenshot-2.png

screenshot-3.png

İlgili Haberler
Hollanda milletvekilinden Avrupa'ya tepki: Sığınmacı akınını durduruyor diye Erdoğan’ı tebrik ediyorsunuz
Şanlıurfalılara çürümüş tavuk yediren lokantacı Suriyeli çıktı. Çamaşır suyunda beyazlatıp beyazlatıp yedirmişler
Türkiye yüzyılı galiba başladı: Suriyelilerin Türklere “Ülkeden defolup gidin” dediğin günleri de gördük
Ya bu görüntüler yalan ya da açıklanan Suriyeli Afgan sayısı. Her yer Afgan ve Suriyeli kaynıyor
"Suriyelilerin kalmasını mı kutladınız. Doların 20 lira olmasını mı?
Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nı sel vurdu Güncel
Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nı sel vurdu
Rüyada kiraz görmek ne anlama geliyor? Rüyada kiraz görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada kiraz görmek ne anlama geliyor? Rüyada kiraz görmek ne demek?
Türkler Londra’dan kapış kapış ev alıyor. İngilizlerin en ağır gazetesi The Times açıkladı Güncel
Türkler Londra’dan kapış kapış ev alıyor. İngilizlerin en ağır gazetesi The Times açıkladı
Uzmanından çocuklarla ilgili ailelere kritik televizyon uyarısı Sağlık
Uzmanından çocuklarla ilgili ailelere kritik televizyon uyarısı
Ünlü oyuncu John Beasley hayatını kaybetti Magazin
Ünlü oyuncu John Beasley hayatını kaybetti
Avrupa Birliği çalışanlarına "yapay zeka kullanmayın" sınırlaması Teknoloji - Otomotiv
Avrupa Birliği çalışanlarına "yapay zeka kullanmayın" sınırlaması
İsveç'te terörle mücadeleye ceza yasası yürürlüğe girdi Dünya
İsveç'te terörle mücadeleye ceza yasası yürürlüğe girdi