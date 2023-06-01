Suriyelilerin bay bay Kemal kutlamaları devam etti. Çocuklarınızın torunlarınızın yüzüne nasıl bakacaksınız

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası ülkeyi Suriyelilerin cazibe merkezi haline getirdi.

Ülkeye gelen Suriyelilerin gelecekleri tartışılırken, cumhurbaşkanlığı seçiminin belirleyici unsuru oldular.

Daha önce yayınlanan birçok röportajda Erdoğan’a oy vereceklerini açıklayan Suriyeliler, seçimin Erdoğan tarafından kazanılmasından sonra kutlamalar yapmaya devam ediyorlar.

Meydanlarda AKP’lilerle birlikte kutlama yapan Suriyelilerin bir videosu sosyal medyada gündem oldu. Kemal Kılıçdaroğlu için şarkı bile yazan Suriyeliler kutlamalarına devam ederken, eğlencelerinde Erdoğan’ın da sık sık kullandığı ‘bay bay Kemal’ cümlesini kullandılar. O anlar sosyal medyada tepkiyle karşılandı.