Hollanda taraftarları Ankara'nın Bağları'yla bozkurt yaparak göbek attı

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Hollanda taraftarları Ankara'nın Bağları'yla bozkurt yaparak göbek attı

Bu akşam oynanacak Hollanda-Türkiye maçı öncesi Hollandalı taraftarlar, 'Ankara'nın Bağları' şarkısıyla birlikte bozkurt işareti yaparak oyun oynadı.

Avrupa Şampiyonası'nda bugün, A Milli Takımımız ile Hollanda karşı karşıya gelecek.

Çeyrek finaldeki kritik maç bugün TSİ 22.00'de başlayacak.

Hollandalı ve Türk taraftarlar, maç saatini beklemeye başladı.

HOLLANDALILAR BOZKURT YAPTI!
Hollandalı taraftarlar, Almanya'da 'Ankara'nın Bağları' şarkısısında Türk taraftarlarla birlikte 'Bozkurt' işareti yaparak oyun oynadı.

O anlar, sosyal medyada viral oldu.

TRİBÜN BOZKURT İLE TAŞACAK
Berlin Stadı'nda oynanacak maçta tüm Türk taraftarların UEFA'ya tepki olarak Bozkurt işareti yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mücadeleyi stattan izleyecek.

Merih Demiral, Avusturya maçında bozkurt gol sevinci yaptığı için UEFA tarafından soruşturma açılmış ve 2 maç men edilmişti.

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