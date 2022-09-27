﻿Hollanda’da yer sorunu nedeniyle sığınmacılar lüks yolcu gemisinde barındırılacak

BBC Türkçe'nin haberine göre; Ülkenin kuzeyindeki Velsen - Noord kasabasındaki esnafın, "güvenlik gerekçesiyle" kararın iptali istemiyle açılan dava, mahkeme tarafından reddedildi.

Haarlem Mahkemesi'ne göre Mülteci Kabul Merkezi (COA) ve sığınmacıların çıkarları, esnafın çıkarlarından daha ağır basıyor.

Hollanda'daki tek sığınmacı kabul merkezi olan Ter Apel'da yaz aylarından bu yana ciddi bir kriz yaşanıyor. Yer sorunu yüzünden yüzlerce sığınmacı, açık havada gecelemek zorunda kalıyor.

Hollanda hükumetinin, yeni sığınma merkezleri açılması konusunda belediyelere yaptığı baskı, yerel halkın tepki ve itirazları ile karşılaşıyor.

Hollanda’nın kuzeyindeki Albergen kasabasında hükümetin sığınmacıları barındırmak için satın aldığı otel, geçen ayın sonlarında kundaklandı.

Hükümet, sığınmacıların barınma sorununu çözmek amacıyla, kıyıda demirlemiş yolcu gemilerini kullanma kararı aldı.

Kuzey Hollanda eyaletindeki Velsen - Noord kasabasında 1.200 kişilik bir yolcu gemisi, mülteciler için sığınma merkezi olarak düzenlendi.

Ancak civardaki esnaf, bölgenin sığınmacıların yaşamasına izin verecek kadar güvenli olmadığını savunarak, kararın iptali için mahkemeye başvurdu.

Esnafa göre uygulama hayata geçirilirse hem sığınmacılar bölgedeki koku ve gürültüden rahatsız olacak hem de rıhtımda diğer araçlar için yeterli alan kalmayacak.

Girişimciler, sığınmacılar için hazırlanan geminin, "tehlikeli faaliyetlerin gerçekleştiği bir şirketle bağlantılı olduğunu" da öne sürdü.

M﻿art 2023'e kadar kalabilecekler

Haarlem Mahkemesi, sığınmacıların çıkarının, esnafın çıkarlarından daha ağır bastığına karar vererek, mültecilerin yolcu gemisine alınmasının önünde bir engel bulunmadığına karar verdi.

Hakime göre, sığınmacıların sıkıntı yaşamaması için Velsen - Noord belediyesi gerekli önlemleri aldı.

Sığınmacıların, liman civarındaki sanayi bölgesine girişini önlemek için de, belediye tarafından çitler çekilecek.

Çevre esnafının, sığınmacıların kabulünün imar planına aykırı olduğu yönündeki itirazı da, belediyenin buna müsamaha gösterdiği gerekçesiyle reddedildi.

Mahkemeye göre, geminin tehlikeli işler yapan bir şirkete ile ilişkili olduğu konusunda ise yeterli kanıt bulunmuyor.

Bölge esnafının yanı sıra kasaba halkı da, uzun süreden beri gemide sığınmacı kabulünü protesto gösterileri düzenliyor.

Ancak mahkemenin kararının ardından Pazartesi öğleden sonra ilk mülteci grubu gemiye alınmaya başlandı.

Lüks bir yolcu gemisi olan yeni sığınmacı barınağındaki yüzme havuzu, tiyatro salonu ve kumarhane, mültecilerin bulunduğu süre boyunca kapalı tutulacak.

Sığınmacılar 1 Mart 2023 tarihine kadar gemide barınabilecek.

Hollanda hükumeti, yer ve personel sorunu nedeniyle geçen ay, ülkeye sığınmacı gelişi sınırlama kararı aldı. Mültecilerin başvuru ve aile birleşimi 15 ay askıya alınırken, Türkiye'deki kamplardan her yıl 1.000 kişi alınması kararı da geçici olarak donduruldu.