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  • Türkiye'deki Suriyeliler sığınmacılara karşı çıkan siyasilerin tutuklanmasını istedi. Taleplerinin karşılanması için iş

Türkiye'deki Suriyeliler sığınmacılara karşı çıkan siyasilerin tutuklanmasını istedi. Taleplerinin karşılanması için iş bırakma çağrısı yaptılar

Türkiye’deki Suriyeliler, yanlış sığınmacı politikasına karşı çıkan siyasilerin tutuklanması talebiyle 12/17 Eylül arası iş bırakma eylemi çağrısı yayınladı. Çağrıyı duyanlar 'Bunlar yakında özerklik de ister' diyerek duruma isyan etti.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 12:39
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 13:35
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Türkiye'deki Suriyeliler sığınmacılara karşı çıkan siyasilerin tutuklanmasını istedi Taleplerinin karşılanması için iş bırakma çağrısı yaptılar

Türkiye'deki Suriyeliler sığınmacılara karşı çıkan siyasilerin tutuklanmasını istedi. Taleplerinin karşılanması için iş bırakma çağrısı yaptılar
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2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı sonrasında milyonlarca Suriyelinin Türkiye'ye göç etmesi krizi sürüyor. 2011 senesinden itibaren açık kapı politikası uygulayarak Suriye Arap Cumhuriyeti halkını kabul eden Türkiye, başta Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütlerle iş birliği içinde.

Ülkemize sığınan Suriyeli sayısı; geçici koruma altındaki Suriyelilere ek olarak itibariyle oturma izni ile Türkiye'de yaşayan Suriyeli birey sayısı yaklaşık 108 bin kişi olup, Türk vatandaşlığı almış Suriyeli sayısı ise Ağustos 2022 itibariyle 120 bin 133'ü reşit olmak üzere 211 bin 908'u geçti. 

Sığınmacı sayısının kitlesel olarak artışı, hukuki koruma bağlamında bir kargaşayı da beraberinde getirdi. 

Yarattıkları demografik tehlike ve Türkiye’nin ulus devlet yapısına karşı oluşan tehdit konu üzerine çalışmalar yapanlar tarafından sıkla ifade edilirken, ülkemize Suriye, Afganistan ve Pakistan’dan yaşanan göç akını da sürüyor.

Sığınmacıların, neredeyse her gün yaşanan skandallarla gündeme gelmesinin yanında; vatandaşların isyanına rağmen iktidar Suriyelileri göndermemekte kararlı.

Son yaşanan olaysa 'yuh artık' dedirtti.

Türkiye’deki Suriyeliler, yanlış sığınmacı politikasına karşı çıkan siyasilerin tutuklanması talebiyle 12/17 Eylül arası iş bırakma eylemi çağrısı yayınladı. 

Çağrıyı duyanlar "11 yılı aşkın sürenin ardından ülkemizde bulunan Suriyelilere tanınan geçici koruma statüsünün geçiciliğinin fiilen sona erdiğinin açık bir göstergesi" demekten kendini alamadı.

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AKM
7.09.2022 14:09
kan dökülmeden bir an evel geldikleri gibi gitsinler sokaklar arap avına dönmesin milletinde sabrını taşırmasınlar  
 
Ülkücüyüm
7.09.2022 14:07
Türkiye'deki Suriyeliler sığınmacılara karşı çıkan siyasilerin tutuklanmasını istedi. Ve Türk insanınında tutuklanmasını istiyorlar..Vay bee BOP’cular neden sessiz?  
 
mdx
7.09.2022 14:07
aldığımız hatay dan fazlasını gün gelecek referandumla geri alacaklar tanımazsak da batı yardımı ile alacak. o dönem geldiğinde nato falan kalmaz zaten. hepsi akbaba gibi olacaklar  
 
TÜM YORUMLAR (21)
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