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Şam’dan görüşmeler için iki şart: Türkiye’nin ardından Suriye’den diyalog açıklaması

Son günlerde Suriye’deki Beşar Esad yönetimine karşı ılımlı açıklamalarda bulunan Erdoğan yönetimine Suriye’den sürpriz bir çıkış geldi. Suriye Parlamentosu Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Butrus el Marjan, Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesi için iki şartlarının olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 09:25
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Türkiye’nin ardından Suriye’den diyalog açıklaması: Şam’dan görüşmeler için iki şart

Şam’dan görüşmeler için iki şart: Türkiye’nin ardından Suriye’den diyalog açıklaması
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AKP iktidarının Suriye’de Beşar Esad yönetimiyle diyaloğa açık kapı bıraktığı açıklamalar gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay yaptığı açıklamada “Bizim Esed’i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok. Devletler arasında siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz.” demişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Suriye ile Türk istihbarat örgütleri arasında temasların olduğunu, Türkiye’nin Suriye ile diyalog için ön şartları olmadığını söylemişti.

Sözcü'nün haberine göre, Suriye Parlamentosu Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Butrus el Marjan, Türkiye'yle yakınlaşma ihtimaline dair Rus Izvestiya gazetesine konuştu. Suriye'nin Türkiye'yle ilişkileri düzeltmeye hazır olduğunu kaydeden El Marjan, bunun için bazı şartları olduğunu ifade etti.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEĞİNİ ÇEK, SURİYE TOPRAKLARINDAN ÇEKİL"

Suriyeli vekil, yakınlaşma için Ankara'nın Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığını sona erdirmesi ve Suriye topraklarındaki “terör örgütlerine” desteğini geri çekmesi gerektiğini söyledi. El Marjan, “Öncelikle Türkiye, başkasının toprağını işgal ettiğini, BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak görülen grupları barındırdığını kabul etmeli. Ayrıca Suriye topraklarından geri çekilmeli. Bunlardan sonra Suriye ilişkileri geliştirmeye hazır olacak.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesi önünde bazı ciddi engellerin sürdüğünü söyleyen El Marjan, Türkiye ve Suriye arasında güvenlik alanında bazı temaslar olduğunu belirtti.

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EYT
13.09.2022 10:35
Görüşmez niye türkiyedeki suriyeliler akp nin oy teknesi  
 
mmt
13.09.2022 09:45
dünya liderine iki şart sunuyolar .olamaz hemen bir şarta indirsinler.  
 
Vatandaş
13.09.2022 09:38
emevi camisinde her hafta zırt pırt cuma namazı kılmayacaksınız şartını unutmuş.  
 
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