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Sınırdan geçen sığınmacılar duvara merdiven dayadılar telleri de tel makasıyla kestiler

Kaçak sığınmacıların, sınıra örülmüş duvarın üstündeki telleri keserek merdivenlerle Türkiye’ye giriş yaptığı görüntüler tepki çekti. Söz konusu görüntüler TikTok’ta paylaşıldı.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 14:02
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Tam teçhizatlı kaçaklar sınırı böyle geçti. Duvara merdiven dayadılar telleri de tel makasıyla kestiler

Sınırdan geçen sığınmacılar duvara merdiven dayadılar telleri de tel makasıyla kestiler
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Son dönemde Afganistan'dan, Pakistan’dan, Suriye’den ve diğer Ortadoğu ülkelerinden kaçarak Türkiye'ye girmeye çalışan kaçaklara ait çok sayıda görüntü servis edilirken, sosyal medyada infial yaratan görüntülere bir yenisi daha eklendi.

“24 saat hizmet veriyoruz” diyen Suriyeli insan kaçakçıları, sınırdaki duvarlardan kaçak göçmenlerin geçtiği anları videoya kaydetti ve TikTok’ta paylaştı.

Görüntülerde kaçakların duvarın üzerine çekilen tel örgüleri kestikleri ve kalabalıklar halinde merdivene tırmanarak duvarı aştıkları anlar yer alıyor.

O görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

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Ramiz Ağa
5.09.2022 14:44
Düşün yakamizdan  
 
caner
5.09.2022 14:42
zaten o duvar ülkeye girilmesin diye değil girenler geri dönmesin diye yapıldı.?!?! gov tarihleri ve duvarların inşaa tarihi itibariyle böyle yorumlanabilir  
 
Kilis
5.09.2022 14:28
Hükümetin planı, bilgisi ve izni dahilinde geliyorlar. Yoksa sınırdan kuş bile geçemez.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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