Sınırdan geçen sığınmacılar duvara merdiven dayadılar telleri de tel makasıyla kestiler

Son dönemde Afganistan'dan, Pakistan’dan, Suriye’den ve diğer Ortadoğu ülkelerinden kaçarak Türkiye'ye girmeye çalışan kaçaklara ait çok sayıda görüntü servis edilirken, sosyal medyada infial yaratan görüntülere bir yenisi daha eklendi.

“24 saat hizmet veriyoruz” diyen Suriyeli insan kaçakçıları, sınırdaki duvarlardan kaçak göçmenlerin geçtiği anları videoya kaydetti ve TikTok’ta paylaştı.

Görüntülerde kaçakların duvarın üzerine çekilen tel örgüleri kestikleri ve kalabalıklar halinde merdivene tırmanarak duvarı aştıkları anlar yer alıyor.

O görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.