Suriyeli Türk polisi gibi giyindi elinde uzun namlulu silahla poz verdi. Kim izin veriyor bu rezilliğe

Türkiye'de sığınmacılara yönelik tepki giderek artarken gelen videolar olayları daha da şiddetlendiriyor.

Suriyeli sığınmacılarla ile ilgili yaşanan skandallara her geçen gün bir yenisi daha eklenmeye devam ediyor.

Suriyeli bir sığınmacının polis karakolunda polis kıyafetleri ve silahı ile poz verdiği ortaya çıktı.

Suriyeli sığınmacı, bir polis karakolunda polis kıyafetlerini giyerek silahla poz verip video çekiyor.

Türkiye’nin milli güvenliği ve asayişine yönelik büyük tehlike oluşturan sığınmacılarla ilgili tartışmalar resmen yeni bir boyuta taşındı. Bu olayda karakola nasıl girildiği ve video çekildiği bilinmiyor.

Öte yandan görüntülerin bir film setine ait olduğu da iddia edildi.

Skandal olaya ve bu saygısızlığa ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.