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  • Suriyeli Türk polisi gibi giyindi elinde uzun namlulu silahla poz verdi. Kim izin veriyor bu rezilliğe

Suriyeli Türk polisi gibi giyindi elinde uzun namlulu silahla poz verdi. Kim izin veriyor bu rezilliğe

Suriyeli, Pakistanlı ve Afganlı sığınmacıların Türkiye'de çektikleri videolar gündem olmaya devam ederken bir video daha ortaya çıktı. Suriye uyruklu bir şahsın polis karakolunda polis kıyafetleri ve silahı ile poz verdiği bir video paylaşıldı. 

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 11:06
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Suriyeli sığınmacı Türk polisi gibi giyinerek silahla poz verdi

Suriyeli Türk polisi gibi giyindi elinde uzun namlulu silahla poz verdi. Kim izin veriyor bu rezilliğe
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Türkiye'de sığınmacılara yönelik tepki giderek artarken gelen videolar olayları daha da şiddetlendiriyor.

Suriyeli sığınmacılarla ile ilgili yaşanan skandallara her geçen gün bir yenisi daha eklenmeye devam ediyor. 

Suriyeli bir sığınmacının polis karakolunda polis kıyafetleri ve silahı ile poz verdiği ortaya çıktı.

Suriyeli sığınmacı, bir polis karakolunda polis kıyafetlerini giyerek silahla poz verip video çekiyor.

Türkiye’nin milli güvenliği ve asayişine yönelik büyük tehlike oluşturan sığınmacılarla ilgili tartışmalar resmen yeni bir boyuta taşındı. Bu olayda karakola nasıl girildiği ve video çekildiği bilinmiyor.

Öte yandan görüntülerin bir film setine ait olduğu da iddia edildi.

Skandal olaya ve bu saygısızlığa ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi. 

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Asker
4.09.2022 12:09
Ülkenin geldiği duruma bak ağlanacak halimize resmen gülüyoruz.  
 
Kemal
4.09.2022 12:07
Cesareti nereden aldıkları belli.Arkası sağlam olduğunu zannediyor bu densizler.Zamanı gelince hesabı sorulacaktır bunların.  
 
Dgggg
4.09.2022 12:07
Bir geri dönüşüm çöplüğünde kargaların birlik olup çöplüğü savunduğunu bile gördüm ama bunlar kadar omurgasız olanını görmedim. (Gerçekten düşkün olan söz yok)  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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