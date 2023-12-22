Ukrayna Almanya’da yaşayan vatandaşlarını da askere çağıracak

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yaklaşık 2 yıldır devam ederken, Ukrayna tarafı son zamanlarda orduya yeni asker katmakta zorlanıyor.

Bild gazetesinde yer alan habere göre, Ukrayna ordusu, devlet Başkanı Zelenskiy’den 500 bin asker istedi. Ancak Ukrayna’da orduya katılacak nitelikte erkeğin neredeyse kalmadığı belirtilince bu sefer alternatif yollar düşünülmeye başlanıldı.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umjerov, Almanya'da yaşayan sağlıklı Ukraynalıları gelecek yıl silahlı kuvvetlerde görev yapmaya mecbur kılmak istiyor. Umjerov, "Bild", "Welt TV" ve "Politico"ya verdiği demeçte, 25 ila 60 yaşları arasındaki Ukraynalıların Ukrayna silahlı kuvvetlerinin askere alma merkezlerine rapor vermeleri için talepte bulunulması gerektiğini söyledi.

Bakan, "Onlara davetiye gönderiyoruz. Gelip bize hizmet etmeleri gerekiyor". Bu talebe uymayanlara ceza uygulanacağını da açıkça ifade eden Bakan, "Eğer gönüllü olarak gelmezlerse hâlâ ne olacağını tartışıyoruz. Bu, kendi ülkeniz için ayağa kalkmanın ve ülkeye hizmet etmenin bir cezası değil. Bu bir onurdur" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada, ordu yetkililerinin Rusya'ya karşı savaş için "450.000 ila 500.000" Ukraynalıyı seferber etmeyi önerdiğini söyledi. Zelenskiy yakın zamanda Ukrayna'ya daha fazla askeri ve siyasi destek sağlamak amacıyla aralarında ABD'nin de bulunduğu birçok Batılı ülkeyi ziyaret etmişti.