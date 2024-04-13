Hollanda'dan vatandaşlarına: İsrail'e acil seyahatleri erteleyin

Hollanda Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, seyahat tavsiyesi kırmızı olan İsrail-Gazze sınırı ve Mısır, Lübnan ve Suriye sınırları dışındaki İsrail bölgelerine seyahat tavsiyesinin turuncu olduğu belirtildi.

Turuncu koda rağmen, İsrail’e yapılacak acil seyahatlerin "mevcut durum" nedeniyle ertelenmesinin tavsiye edildiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ile İran arasındaki gerilim sebebiyle, İsrail’deki güvenlik durumunun öngörülemediği ifade edildi.

Ayrıca, Gazze ve çevresi ile İsrail-Lübnan arasındaki bölgede roket, havan ve dron saldırıları yapıldığı hatırlatıldı.

Turuncu kod, normalde acil olan seyahatlerin mümkün olduğu anlamına geliyor.