‘Bu formayı sana veremeyiz. Türkiye’ye yardım edeceğiz’

Hollanda Ligi Eredivisie'de AZ Alkmaar'ın Excelsior'u 5-0 mağlup ettiği mücadele öncesinde kameralara dikkat çeken bir görüntü yansıdı.

AZ Alkmaar'ın yıldız futbolcusu Jordy Clasie, maçta giyecekleri formaların Türkiye’deki depremzedeler için açık artırma ile satılacağını ve forma yerine montunu verebileceğini minik taraftara anlattığı görüntüler kameralara yansıdı.

Clasie çocuğa "Bu formayı sana veremeyiz. Bu formalarla Türkiye'ye yardım edeceğiz. Türkiye için yapılacak açık arttırmaya vereceğiz. İstersen sana formamın yerine montumu verebilirim. Sonraki kez geldiğinde sana formamı verebilirim" dedi.

Görüntüleri izleyenleri sosyal medyada duygu dolu anlar yaşattı.