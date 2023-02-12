12 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • ‘Bu formayı sana veremeyiz. Türkiye’ye yardım edeceğiz’

‘Bu formayı sana veremeyiz. Türkiye’ye yardım edeceğiz’

Hollanda Ligi'nde yaşanan bir olay tüyleri diken diken etti. Alkmaar'ın kaptanı Jordy Clasie'in, forması isteyen minik top toplayıcıya "Bu formayı sana veremeyiz. Türkiye’ye yardım edeceğiz" yanıtı herkes duygulandırdı.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 13:17
Takip Et

Hollandalı futbolcunun diyaloğu duygulandırdı

‘Bu formayı sana veremeyiz. Türkiye’ye yardım edeceğiz’
+
Aa
-

Hollanda Ligi Eredivisie'de AZ Alkmaar'ın Excelsior'u 5-0 mağlup ettiği mücadele öncesinde kameralara dikkat çeken bir görüntü yansıdı.

AZ Alkmaar'ın yıldız futbolcusu Jordy Clasie, maçta giyecekleri formaların Türkiye’deki depremzedeler için açık artırma ile satılacağını ve forma yerine montunu verebileceğini minik taraftara anlattığı görüntüler kameralara yansıdı. 

Clasie çocuğa "Bu formayı sana veremeyiz. Bu formalarla Türkiye'ye yardım edeceğiz. Türkiye için yapılacak açık arttırmaya vereceğiz. İstersen sana formamın yerine montumu verebilirim. Sonraki kez geldiğinde sana formamı verebilirim" dedi.

Görüntüleri izleyenleri sosyal medyada duygu dolu anlar yaşattı.

 

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Okul müdürü akrabaları enkazda olan öğretmeni işten çıkardı. MEB okulları tatil etmişti öğretmenleri işe çağırdı
1
﻿Okul müdürü akrabaları enkazda olan öğretmeni işten çıkardı. MEB okulları tatil etmişti öğretmenleri işe çağırdı
﻿Okul müdürü akrabaları enkazda olan öğretmeni işten çıkardı. MEB okulları tatil etmişti öğretmenleri işe çağırdı
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
2
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
﻿Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
3
﻿Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
﻿Süper Lig’de yeni puan durumu belli oldu
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
4
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
﻿Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur
5
﻿Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur
﻿Celal Şengör'den taş gibi ağır sözler: Tabiatın dili bilimdir. Coğrafya dersini kaldırıp yerine din dersi koyarsanız sonuç bu olur
﻿Erdoğan konuşurken bakan Nebati'nin göze girme çabası olay oldu. Erdoğan'ın bakışı herkesin diline düştü
6
﻿Erdoğan konuşurken bakan Nebati'nin göze girme çabası olay oldu. Erdoğan'ın bakışı herkesin diline düştü
﻿Erdoğan konuşurken bakan Nebati'nin göze girme çabası olay oldu. Erdoğan'ın bakışı herkesin diline düştü
﻿Leipzig'i yenen Union Berlin'in nefesi Bayern Münih'in ensesinde
7
﻿Leipzig'i yenen Union Berlin'in nefesi Bayern Münih'in ensesinde
﻿Leipzig'i yenen Union Berlin'in nefesi Bayern Münih'in ensesinde
﻿Katar Emiri Şeyh Temim Türkiye'ye geliyor! İlk lider olacak
﻿Katar Emiri Şeyh Temim Türkiye'ye geliyor! İlk lider olacak
﻿Katar Emiri Şeyh Temim Türkiye'ye geliyor! İlk lider olacak
﻿Depremin internet altyapısına etkisi ortaya çıktı
﻿Depremin internet altyapısına etkisi ortaya çıktı
﻿Depremin internet altyapısına etkisi ortaya çıktı
﻿152’inci saatte gelen mucize! 22 yaşındaki Rabia kurtarıldı
﻿152’inci saatte gelen mucize! 22 yaşındaki Rabia kurtarıldı
﻿152’inci saatte gelen mucize! 22 yaşındaki Rabia kurtarıldı
﻿Kiralık formülü uygulanacak. Beşiktaş'ta flaş Emrecan Uzunhan gelişmesi
﻿Kiralık formülü uygulanacak. Beşiktaş'ta flaş Emrecan Uzunhan gelişmesi
﻿Kiralık formülü uygulanacak. Beşiktaş'ta flaş Emrecan Uzunhan gelişmesi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.