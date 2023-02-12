Ünsal Arık deprem bölgesine yardım için kemerlerini satılığa çıkardı

Almanya doğumlu Türk boksör Ünsal Arık, deprem bölgesine yardım gönderebilmek için şampiyonluklarında kazandığı kemeleri satılığa çıkardığını duyurdu.

Arık, 5 bin euro bağış yapan kişiye istediği kemeri verebileceğini söyledi.

Arık, bağışların Haluk Levent’in AHBAP derneğine yapılmasını istedi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ünsal Arık, "Bir çok yaptığım başka kampanyalar ve bağıştan sonra elinde kalan kemerler … 5000 Euro #Ahbap a yatırana istediği kemeri yollarım Türkiye'm için kariyerimi feda olsun" ifadelerini kullandı.

ÜNSAL ARIK KİMDİR?

Ünsal Arık, 27 Ekim 1980 tarihinde Almanya'nın Regensburg şehrinde doğdu. Babasının adı Mustafa Arık. Aslen Düzceli. Almanya'da profesyonel boks yaşamını sürdürmektedir. Almanya şampiyonluğu olan Ünsal Arık, 2010 yılının aralık ayında World Boxing Federasyonunda International şampiyonu oldu.

Mayıs 2015 ayında Almanya'da ringe çıkarken bir şarkı kullanmak yerine 10. Yıl Marşını kullanarak çıkması maçı izlemeye gelen birçok Türk seyircisini duygulandırdı ve rakibini ilk raundda nakavt ederek dünya şampiyonu oldu.

“BU ÜLKE ATATÜRK’ÜN”

Ünsal Arık 2014 yılında Tekirdağ’da ringe, “Bu ülke Atatürk’ün, Tayyip’in değil” yazılı tişörtle çıkmıştı. Arık, maçın ardından AKP’den bazı isimlerin televizyona çıkıp Erdoğan’dan özür dilemesi karşılığında kendisine 150 bin dolar teklif ettiğini ve ölüm tehditleri aldığını iddia etmişti.

Öte yandan, Almanya’da yaşayan boksör Ünsal Arık, “128 milyar dolar nerede?” sorusunu boks ringlerine taşıdı.

DAHA ÖNCE DE KURŞUNLA TEHDİT EDİLMİŞTİ

Dana önce Alman gazetelerine verdiği röportajda Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) faaliyetlerini eleştiren Ünsal Arık’ın, arabasının camına zarf içinde tek kurşunlu tehdit mektubu bırakılmıştı. Ünal Arık tehditlerin AKP’liler tarafından yapıldığını öne sürmüştü. Arık’ı tehdit edenler daha sonra Alman polisi tarafından yakalanmıştı.

2016 Ocak ayında Dünya Boks Şampiyonu Ünsal Arık, kazandığı Dünya Şampiyonluk kemerini, Anıtkabir'e götürdü.