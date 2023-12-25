Hollandalı radikal siyasetçi Geert Wilders’tan skandal paylaşım. Türkiye’de ‘görmek istediği’ lideri anlattı

Kaynak: Haber Merkezi
Hollandalı radikal siyasetçi Geert Wilders’tan skandal paylaşım. Türkiye’de ‘görmek istediği’ lideri anlattı
Hollanda'da, göç ve İslam karşıtı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, yine Türkiye’ye yönelik açıklamalarda bulunmaya devam etti. Türkiye’de bir sonraki genel seçimlerde görmek istediği liderin özelliklerini sıraladı.

Göçmen karşıtlığı ve İslamofobik görüşleriyle tanınan Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, birçok defa yaptığı gibi Türkiye hakkında adeta içişlerine karışırcasına ifadeler kullanmaya ve sosyal medya hesabı X’ten bunları paylaşmaya devam ediyor.

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Bu kez Türkiye’de bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik paylaşımında, laik, Kemalist, göç akınlarını durduran ve kadın haklarına saygılı bir lider görmek istediğini yazdı.

Wilders’in paylaşımı çeşitli yorumlar alırken, bazı kullanıcılar ise bunu Türkiye’nin içişlerine müdahale olarak tanımladı.

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Wilders’in paylaşımı şöyle:

“Hollanda seçimlerini kazandım. Ben de laikliği ve Kemalizmi destekleyen Türk vatandaşlarının bir sonraki seçimleri kazanabilecek yeni bir lider seçmesini diliyorum. Türkiye'ye daha fazla Arap akınını durduran, Türk kadınlarını koruyan, işçi sınıfını destekleyen ve yolsuzluğu durduran biri.”

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Hollanda’da geçtiğimiz Kasım ayındaki seçimlerde en çok oyu alan aşırı sağcı lider Wilders, bu zaferiyle büyük bir sürprize imza atarak lideri olduğu Özgürlük Partisi’ni yüzde 36 oy oranıyla birinci parti haline getirmişti.

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